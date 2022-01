Adrià Figueras y la nueva era de los Hispanos: "La Selección sigue siendo igual de ambiciosa"

Oro en el Europeo de 2018 y oro en el Europeo de 2020. Se dice pronto. España empieza a defender este jueves su doble corona continental en un torneo que en su edición de 2022 se organiza en Hungría y Eslovaquia. Los Hispanos van a por todas, a sabiendas que el grupo llega renovado por la despedida de varios iconos como Raúl Entrerríos e importantes bajas que han obligado a presentar todavía más novedades.

Uno de esos dobles campeones de Europa es Adrià Figueras (Barcelona, 1988), quien ahora se pone en el papel de los veteranos y es uno de los líderes del equipo que dirige Jordi Ribera. EL ESPAÑOL ha hablado con él a poco de que arranque el campeonato para conocer sus impresiones sobre el torneo y las expectativas en cuanto a la renovación del equipo.

Adrià cree que campeonatos como este se ganan partiendo del grupo y no de jugadores puntuales y en eso es en lo que hacen hincapié los Hispanos. Con una corta preparación por culpa del coronavirus, y cruzando para que la Covid no haga mella en el equipo, tocará pulir los mecanismos sobre la marcha, pero se aspira a todo.

Los Hispanos para el Europeo 2022 J.L. Recio RFEBM

¿Cuáles son las sensaciones para el Europeo tras el stage de preparación?

Las sensaciones del equipo son muy buenas. Es verdad que hemos tenido una preparación un poco atípica, por el tema del coronavirus y por la nueva variante que se ha generado. Hemos tenido que hacer muchísimos test de control, hemos hemos tenido la suerte de que no hemos tenido ningún caso el cual le haya impedido a alguno estar aquí en Eslovaquia. Y bueno, yo creo que eso es lo más positivo.

Inicialmente teníamos que haber jugado tres partidos en el campeonato de preparación de España, que para nosotros, y siendo un equipo muy renovado, pues eran tres partidos importantes. Finalmente solo pudimos jugar dos y bueno, yo creo que el equipo llega bien y veremos a partir de ahora que empieza importante.

¿Cómo se ha adaptado el equipo a las novedades en la lista?

Bien, yo creo que bien. Evidentemente, jugar en la Selección no es un tema sencillo. Tenemos cinco jugadores nuevos y creo que jugar los tres partidos de competición que comentaba antes les hubiera dado un poquito más de bagaje y de jugar todos juntos. Pero bueno, creo que la competición nos irá mejorando como equipo y estoy convencido de que el equipo va a hacer un buen papel en el Europeo.

Algunas de estas novedades afectan a puestos claves, como es el de central. ¿Como ves tú a jugadores como Ian Tarrafeta o Agustín Casado?

Bueno, son jugadores que están bien y jugando a muy bien nivel en sus clubes. Agustín está haciendo una campaña excepcional en Logroño e Ian podríamos decir ya que es un jugador afianzado en la liga francesa. Hay que tener un poco de paciencia con ellos, pues no es fácil llegar a la Selección y tampoco es fácil hacerlo en la posición de central. Creo que la competición nos va ayudar mucho a afianzar los mecanismos que nos hacen falta para competir al alto nivel y a partir de ahí ver dónde nos pone la competición.

Desde el primer día que entré a la Selección siempre se ha hablado de cambio generacional

En la prensa siempre hablamos de cambio de ciclo y cosas así. ¿Vosotros luego lo sentís de la misma manera o cómo se viven estos cambios en el vestuario?

Yo creo que estos cambios se ven de forma muy natural. Es verdad que yo tengo la suerte de estar aquí desde hace cinco años y desde el primer día que entré siempre se habla de cambio generacional -risas-. Así que los jugadores yo creo que estamos al margen de eso y vivimos estos cambios con la naturalidad que tienen.

Es verdad que había jugadores que han marcado mucho la diferencia y que han sido muy importantes para la Selección y que, por un tema de evolución, el equipo ha cambiado. Los jugadores que llegan se están adaptando bien y lo más importante es eso, que tengamos los mecanismos para cuando llegan las fases finales.

Ya es costumbre lo de los cambios de generación... -risas-

Sí, sí. La verdad que sí, que desde hace cuatro-cinco años que se dice que se necesita un cambio generacional y, sin embargo, se siguen dando los resultados. Nosotros los jugadores ya te digo que vimos un poco al margen.

Mencionabas el tiempo que ha pasado desde tu primera vez en la Selección y, ya que estamos hablando de los que llegan ahora, ¿cómo de difícil es entrar de primeras en un vestuario tan exigente?

Hombre, evidentemente, uno cuando llega a la Selección, y hablo en primera persona, pero creo que se puede decir por todos los jugadores, es un sueño cumplido. Entonces, cuando entras en un vestuario y compartes el mismo con jugadores de talla mundial, que hasta hace poco eran tus ídolos, pues evidentemente no es fácil adaptarse a eso.

Y más allá del tema emocional está el tema de que para competir en estos grandes campeonatos hace falta que el equipo tenga unos mecanismos, tanto defensivos como ofensivos, muy afianzados y a veces esto requiere de tiempo. Lo más importante ahora mismo es esto, conjuntar un equipo que parezca como con los que entrenamos cada día. Y esto, evidentemente, en dos semanas de preparación no es fácil y más ahora que hay cuatro-cinco cambios en posiciones muy importantes.

¿Los más veteranos sentís mayor responsabilidad ahora que ya no está esa figura de Raúl Entrerrios?

No, responsabilidad no. Sí que es verdad que cuando estás en el vestuario y ves a jugadores como Raúl, como Dani, como Viran, como Julen... evidentemente tú estás un poco más tranquilo, ¿no? Ahora que no están hay otros que intentan coger ese rol e intentaremos hacer un grupo, que creo que es lo más importante en estos campeonatos.

Se ha demostrado en anteriores torneos que no son los equipos que tienen los mejores jugadores los que acaban ganando, sino los que tienen mejor grupo. La misión que tenemos ahora mismo es está, hacer un grupo fuerte, hacer un grupo compacto en el que todo el mundo pueda sumar y pueda aportar para llegar a la fase final del campeonato en buenas condiciones.

Oro en los Europeos de 2018 y 2020, ¿cuál crees que fue mejor torneo o de cuál guardas mejor recuerdo?

Para mí el mejor recuerdo a nivel de Europeos es el primero. La primera vez que ganas algo siempre es especial. Es verdad que el segundo también nos hizo muchísima ilusión, evidentemente, pero si me tuviera que quedar con uno de los dos me quedaría con el primero.

Ya sabemos que estos campeonatos son muy impredecibles y muy complicados. Nosotros intentaremos plantearnos como lo venimos haciendo no solo en los Europeos sino en los campeonatos del mundo o en los Juegos Olímpicos. Intentaremos ir partido a partido, ver dónde nos pone la competición y, a partir de ahí, intentar llegar lo más lejos posible.

Viniendo de ganar las dos últimas ediciones, ¿le añade más morbo para las otras selecciones el hecho de intentar eliminaros?

Sí, seguramente sí. Evidentemente ganar el campamento durante las dos últimas ediciones hará que los equipos estén, digamoslo así, más prevenidos contra nosotros. Nosotros evidentemente somos conscientes de ello, pero si bien es verdad que los dos últimos los hemos ganado nosotros, si los analizas bien creo que los hemos ganado por pequeños detalles.

Son circunstancias del momento que hemos sabido aprovechar y creo que la clave para este afrontarlo de la misma manera: ir partido a partido, a ver dónde nos pone la competición y, a partir de ahí, pues intentar llegar a las semifinales. Una vez allí pues tocará soñar con lo que sea.

Respecto a lo primero que toca, ¿qué esperas del debut contra República Checa?

Los primeros partidos en grandes campeonatos nunca son fáciles y menos en un Europeo, que todos los equipos que están aquí es porque lo han merecido y porque tienen un nivel muy alto. Para nosotros es importantísimo entrar bien en la competición. Estamos analizando y hemos analizado bien al equipo checo, un equipo con muchas virtudes, por eso está aquí. Para nosotros sería muy importante empezar esta fase inicial con una victoria que nos daría la tranquilidad de poder afrontar los siguientes partidos con más confianza.



Si tengo que ser realista, creo que Francia y Dinamarca están un nivel por encima de todas

¿Te atreves a darme tres favoritas para este campeonato?

-Risas- La verdad que darte tres selecciones es complicado. Es muy complicado. Hay grandes equipos como Francia o Dinamarca y si tuviera que ser realista yo creo que estas dos selecciones, a priori, están un nivel por encima de todas. Es verdad que, como te comentaba antes, no gana el que mejor jugadores tiene sino el que mejor llega a la parte final.

Y después hay selecciones que cualquiera de ellas podría ganar, como pueden ser Alemania, Suecia, Croacia o nosotros. Es un campeonato que está muy igualado. También hay que tener en cuenta que Hungría tiene un gran equipo con mucho potencial y encima juega en casa. Es complicado hacer un pronóstico de cómo va a ser este Europeo y si me tengo quedar con tres selecciones lo tendría bastante bastante complicado.

Me quedo con que los Hispanos váis a estar ahí...

Sí, sí hombre. El equipo es ambicioso y, desde que yo estoy aquí en la Selección, siempre el objetivo ha sido llegar a esas semifinales y, a partir de ahí, intentar pelear por las medallas. El objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Nosotros somos ambiciosos, queremos estar en esas semifinales y para eso somos conscientes de que tenemos que empezar con buen pie ante República Checa. A partir de ahí, ir creciendo durante el campeonato para intentar llegar lo más lejos posible, pero con el objetivo de estar en esas semifinales.

