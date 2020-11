El 'Kun' Agüero jamás visto con su troleo a Ibai Llanos: "El otro día me llamó el abogado"

Sergio 'Kun' Agüero no está pudiendo disfrutar en los terrenos de juego por su lesión. Sin embargo, se está descargando y a lo grande en los eSports, en pleno auge en todo el mundo y especialmente en España. El delantero del Manchester City protagonizó un momento que ya se ha hecho viral gracias a su troleo a Ibai Llanos, el rey de las retransmisiones en vivo.

El argentino, que además compartía partida junto al invitado estrella Neymar, vaciló al popular caster y narrador. Su cara lo decía todo. Y es que, a pesar de que en las últimas semanas se ha podido ver al Agüero más risueño y bromista, ni el propio Ibai se esperaba una de las 'coletillas' más conocidas en España.

Agüero paró las risas que estaban protagonizando tanto él como Neymar. Se puso serio e Ibai con él. "Por tu culpa el otro día me llamó el abogado", espetaba Agüero a su compañero de partida. "No jodas, qué dices". Ibai Llanos cambiaba por completo su cara y se ponía serio. O se lo estaba creyendo o era muy buen actor. Y, entre risas, sin apenas dejar tiempo a la reacción de Ibai, Agüero rompía: "El que tengo acá colgado".

Ni Neymar ni el propio Kun podían hablar. Solo se escuchaban risas mientras que Ibai se quedaba con cara de póker. "Me estás vacilando todos los días, qué te pasa tío", afirmaba el caster, completamente descolocado. "Yo me he imaginado a un señor de traje yendo a un juzgado, me he puesto nervioso", bromeaba.

Mientras los dos futbolistas continuaban con sus risas, Ibai lanzaba su particular pullita: "El Kun juega mucho Neymar. Y es mentiroso". Un nuevo capítulo de Agüero, que en una de sus últimas partidas llegó a enfadarse a tal nivel que comenzó a golpear la mesa ante la estupefacción de sus compañeros de retransmisión.

Además de esos momentos de piques, Agüero se ha llegado a sumar a Ibai Llanos y una de sus tradiciones más respetadas en sus retransmisiones: la de cantar a pleno pulmón las canciones más populares del momento. El delantero argentino, junto al famoso narrador de eSports, se ha atrevido a recitar uno de los temas del cantante Ozuna en unas imágenes también muy comentadas.

