"A Courtois en la cama le llaman el flexible": la confesión sexual que revoluciona las redes

Thibaut Courtois sigue dejando clips divertidos durante sus partidas en Twitch con Ibai Llanos y otros streamers. El guardameta belga ya es parte de una comunidad que cuenta con nombres reconocidos por los más jóvenes en las redes, entre los que están el freestyler Papo o el propio Ibai. También Mostopapi, un youtuber al que todavía no se le había visto jugar con Courtois y con el que ha habido un gran vacile.

Para quien no conozca a Mostopapi, es un youtuber de Bilbao que tiene más de 1,1 millones de suscriptores en la plataforma de vídeos. La temática de su canal es el sexo, preguntando a los más jóvenes por sus hábitos sexuales y ahora a famosos que van desde otros personajes de Internet hasta actores y actrices porno. A ellos les hace una entrevista de lo más picante en la que hablan solo de sexo.

De los más recientes invitados que ha tenido en su canal para hacer sus tradicionales "Hábitos con..." han sido el trapero Kidd Keo (con 1,5 millones de reproducciones) o con el youtuber Jordi Wild (1,7 millones). Sus vídeos más vistos de esta temática son el de la youtuber Fati Vázquez (2,5 millones) y el del propio Ibai Llanos (2,6), publicado hace tres meses.

El vacile de Ibai a Courtois

Y como Ibai conoce bien a Mostopapi y tiene una buena amistad con Courtois, el caster y streamer se vio en la obligación de vacilar al portero del Real Madrid e invitarle a la sección 'sexual' de Mostopapi. "Courtois deberías ir a un 'Hábitos sexuales'. Me gustaría conocerte en la cama", le instaba Ibai al belga con Mostopapi delante mientras estaban en streaming.

Among Us es el mejor juego del mundo (olviden cuando dije que era un juego para blancos) Y si soy un manco pero en la siguiente si Cortouis deja de acusarme igual gano — MostopapiTV (@MostoPapi) October 28, 2020

Fue entonces cuando todos se echaron a reir e Ibai siguió insistiendo a Courtois, que no parecía entender mucho a lo que se referían. Ibai le vaciló inventándose prácticas sexuales de Thibaut de lo más 'curiosas'. "En la cama le llaman el flexible", decía. O: "Courtois, ¿te gusta hacer el Halcón Milenario en la cama?". "Courtois se sube a una lampara y da vueltas en la lámpara. Es el 'Turbo Courtois'", decía entre risas Ibai mientras Courtois y el resto se mofaban.

"¿Por qué te pensás que se llama Jirafa en el juego?", seguía alguno como Papo con el vacile. Courtois no respondió, se puso colorado como alguno insinuó y pasaron a jugar al Among Us con Mostopapi ya listo para entrar en la partida. ¿Aceptará Courtois la 'invitación' y hará un 'Hábitos sexuales' contando sus cosas más íntimas a Mostopapi? Por cierto, Mostopapi es aficionado del Real Madrid y hace unos días, tras El Clásico, ya le escribió un tuit a Courtois.

Thibaut Courtois: "Está camiseta y este escudo merecen que luchemos cada partido."



VEN Y MÉTEME EL PENE GUAPO — MostopapiTV (@MostoPapi) October 24, 2020

