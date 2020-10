Ibai no tiene piedad con Courtois: su último troleo con una parodia del Among Us

Ibai Llanos no tiene piedad con Thibaut Courtois... siempre desde el punto de vista de un amigo, claro. El caster y streamer español ha vuelto a vacilar en las redes sociales al portero del Real Madrid, con el que tiene una relación cercana. El motivo ha sido la última derrota del conjunto blanco contra el Shakhtar Donetsk, que ha dejado tocado al equipo del guardameta belga.

Con Courtois en la portería, el Madrid acabó perdiendo contra el equipo ucraniano. Uno de los que se salvó de las culpas fue 'Thibo' que lleva una temporada a un nivel excepcional y tampoco puede hacer tantos milagros como para salvar a su equipo de lo que se vivió en el Di Stéfano este miércoles. Desde su casa, Ibai no se perdió el partido y no daba crédito a lo que estaba ocurriendo.

"Champions a las 18:55, sin público, en Valdebebas y perdiendo contra los terceros de la liga Ucranuana que vienen con 9 bajas por covid", escribió el streamer durante el partido. "Personalmente prefiero pegarme siete tiros en los cojones que esto", continuaba bromeando desde su cuenta de Twitter.

Champions a las 18:55, sin público, en Valdebebas y perdiendo contra los terceros de la liga Ucraniana que vienen con 9 bajas por covid



Personalmente prefiero pegarme siete tiros en los cojones que esto — Ibai (@IbaiLlanos) October 21, 2020

El Madrid se quedó en la orilla para finiquitar la remontada, perdiendo finalmente 2-3 tras irse al descanso con un 0-3 en contra. Ibai volvió a escribir otro tuit tras el pitido final y se lamentó por su amigo Courtois.

"Un placer haber jugado todas estas semanas con Courtois al Among Us nos vemos en 2022 cuando pueda volver a jugar en el Among Us 4", escribía a su amigo.

Un placer haber jugado todas estas semanas con Courtois al Among Us nos vemos en 2022 cuando pueda volver a jugar en el Among Us 4 — Ibai (@IbaiLlanos) October 21, 2020

Aunque la compasión se le acabó a Ibai al día siguiente de la derrota del Madrid. Ibai volvió a hacer de las suyas y troleó a Courtois con un vídeo editado en el que la imagen se corresponde a una de sus últimas comparecencias hablando a pie de campo tras un partido del Madrid. El audio, sin embargo, pertenece a varios recortes de las partidas de Among Us que el belga suele jugar con Ibai, entre otros. El resultado es magnífico y se ganado una gran cantidad de interacciones en minutos. ¿Qué le parecerá a Courtois?

Mira que soy colega de Courtois pero la rajada de ayer es absolutamente lamentable pic.twitter.com/FuYJsPOHds — Ibai (@IbaiLlanos) October 22, 2020

