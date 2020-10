Ibai trolea a Keylor en un directo con Courtois: "¿Tú en el Madrid filtras las alineaciones?"

Thibaut Courtois es uno de los streamers de moda y acostumbra a compartir sus partidas en directo con uno de los grandes referentes en este ámbito en España en este momento: Ibai Llanos. El streamer y caster vasco es seguido por decenas de miles de espectadores en cada uno de sus directos, en los que ahora el Among Us es el juego que acostrumbra a stremear.

Y a eso es a lo que jugaron Ibai y Courtois este martes. Ambos, junto a otros streamers como el freestyler argentino Papo o el youtuber TheGrefg, estuvieron un rato jugando mientras eran vistos en Twitch y, como siempre, dejaron a todos sus viewers momentos realmente divertidos. Aunque hay uno que se lleva la palma.

A Ibai le gusta vacilar a Courtois durante sus partidas y es lo que hizo en el Among Us. En una de las pausas en las que los jugadores deben dar con el impostor, el caster español señaló al guardameta del Real Madrid con una referencia a su excompañero, Keylor Navas. "Pero Thibu, ¿tú en el Madrid eres también así de detective? ¿Filtras las alineaciones?", le dijo.

Ibai trolea a Keylor Navas en un directo con Courtois: "Thibu, ¿tú en el Madrid filtras las alineaciones?" El Bernabéu

Pero Ibai siguió diciendo: "Ah no, eso era otro portero", echándose a reir posteriormente. Durante el directo diría el nombre de Keylor, por lo que es de entender que se refería al portero costarricense con su broma al actual portero del Real Madrid. Courtois prefirió no entrar en el 'troleo' y solo se defendió ante sus compañeros para no ser acusado de impostor en el juego.

El último troleo a Courtois

Ibai, durante otra retransmisión en directo, ya vaciló al belga hace unos días mientras armaba su once inicial para una partida de FIFA 21. El narrador y streamer busca el mejor guardameta para su alineación y rápidamente, con Ter Stegen y Courtois entre las opciones, comienza a vacilar. "Oye, ¿va mal el directo o soy yo?", se pregunta Ibai. E inmediatamente después empieza a pasar por encima de todos sus porteros disponibles. Se avecinaba el troleo a Courtois.

"Fuera de coñas eh. No es broma que me va fatal. El joystick me va raro". Es entonces cuando decide colocar al portero del Barcelona y no al del Real Madrid, con quien tiene gran confianza. "He pillado a Ter Stegen, me cago en mi puta madre, no puede ser. No puede ser tío, he pillado a Ter Stegen. He pillado a Ter Stegen, hostia la 'lageada', hermano".

Unas imágenes a las que Courtois ha reaccionado como hizo en anteriores ocasiones. Entre risas, el portero del Real Madrid ha replicado con un "puto gordo" ya habitual en sus peleas en directo.

[Más información: Ibai y Agüero cantan 'El Farsante' de Ozuna en directo y el vídeo causa furor en redes]