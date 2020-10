Courtois y Agüero se 'pican' durante un directo de Ibai: "Escúchame, gilipollas"

Lo que Ibai Llanos unió que nadie lo separe. Ni siquiera el Among Us, el juego de moda entre los streamers y en las redes sociales. Thibaut Courtois y Sergio 'Kún' Agüero han vuelto a jugar juntos en directo con el caster y otros streamers y protagonizaron un pique que seguro que sacó más de una carcajada entre sus fans.

El clip ya es viral. Courtois, portero del Real Madrid, y Agüero, delantero del Manchester City, discuten tras una partida fruto de la acusación del guardameta belga contra el ariete argentino. El resto de los integrantes de la llamada no pueden hacer otra cosa que escuchar y reirse al ver a dos futbolistas tan mediáticos 'pelearse' por culpa del Among Us.

"Tu sabes mentir muy bien. Si siempre te caes al área y te pitan penalti, boludo", le decía Thibaut a Agüero. No se cortó el 'Kún' que respondió con un "Escuchame gilipollas". "No me hagas calentar que cando juegue en contra te meto un gol y te lo grito en la cara", dijo luego mientras se reía.

Este videojuego nos está volviendo locos

pic.twitter.com/ly1q1gcpCE — Ibai (@IbaiLlanos) October 12, 2020

Twitch sigue permitiendo ver la cara más cercana de algunas estrellas del balón, como Courtois y Agüero en este caso. Una moda que llegó en la pandemia con el fútbol (y el deporte en general) paralizado y que parece haberse quedado, por lo menos para algunos.

JAJAJAJAJAJAJ NO PUEDO MÁS https://t.co/Il75h86uhC — Manucho (@_paachoo_) October 12, 2020

[Más información: Ibai trolea a Keylor en un directo con Courtois: "¿Tú en el Madrid filtras las alineaciones?"]