La mujer de Di María retrata al PSG: "Te dijeron adiós, otro equipo sacará lo mejor de ti"

Ángel Di María no volverá a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. Con el huracán Kylian Mbappé en plena ebullición, el adiós del argentino paso desapercibido. Pero el jugador se quiso despedir de todos en sus redes sociales. También en Instagram, su mujer, Jorgelina Cardoso, no dudó en retratar al club francés en una nota en la que no se olvidó de nadie.

"No quiero nombrar a nadie porque tengo miedo de olvidarme de alguno, pero la gente más hermosa es la que nadie conoce. La gente que trabaja en tu casa, los empleados del PSG, la gente que te escribe cosas lindas y los amigos que se acercan a cambio de nada. Las personas que quieren a tus hijos sin interés", escribió la mujer del 'Fideo'.

Mensaje que continuó destacando la "luz" de su marido: "Ángel habla con sus piernas, con su fútbol, con su juego, con su magia y con su increíble carrera por los mejores clubes; hablan sus trofeos, hablan sus récords, hablan sus asistencias y sus goles. Ángel seguirá brillando vaya donde vaya. Nadie va a apagar su luz jamás. Nunca lo han podido hacer".

A continuación, mandó un dardo al PSG: "Nosotras tres, tu familia, tus amigos y la gente que realmente sabe lo que vales, 'tus verdaderos fans'. 34 años no son nada si tu fútbol dice que todavía eres joven, pero bueno los directivos te dijeron adiós. Otro equipo te aprovechará como mereces y sacará de adentro de ti lo mejor".

"Adiós París, adiós afición amada. Gracias por el soporte incondicional para Ángel, ustedes sí aman al club. Cuando se cierra una puerta, se abre un portón ¡A brillar mi amor! Hay zurda para rato, campeón", sentenció Jorgelina Cardoso en su perfil personal de Instagram.

Despedida de Di María

Por su parte, Di María también describió sus sensaciones con sus propias palabras: "Llegó el día que no quería que llegue. Ese día en donde tengo que decir hasta luego. Porque París va a seguir siendo mi casa para toda la vida. Vivimos con mi familia 7 años inolvidables. Desde el primer día nos sentimos como en casa. No tengo palabras de agradecimiento a toda la gente del club, a todos los ultras y todos los fans".

"Llegué a este club por la puerta grande y me voy por esa misma puerta. El sufrimiento y las lágrimas de ayer de mi familia y mía son por el amor que sentimos a este club, a esta ciudad y toda la gente que conocimos. Los vamos a extrañar mucho a todos. Gracias gracias y mil veces gracias", finalizó el argentino en sus redes sociales.

