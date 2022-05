Mbappé da las gracias al Real Madrid y a Florentino Pérez: "Seré su primer fan en la final de Champions"

Kylian Mbappé ha roto su silencio tras renovar con el Paris Saint-Germain con un comunicado en el que declara su amor por el Real Madrid a pesar de la decisión que ha tomado. El jugador de fútbol francés agradece el interés que ha mostrado el club español y Florentino Pérez, así como entiende la decepción que existe entre la afición merengue y la propia entidad. También desvela que será "el primer fan" en la final de la Champions League ante el Liverpool FC.

El galo ha publicado una carta en sus redes sociales: "Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas. Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa". De esta manera, el futbolista dedica unas palabras a la que pudo ser su afición.

Además, el comunicado comienza explicando los motivos que le han hecho elegir el PSG: "Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaïfi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente a todos los aficionados del PSG, en Francia y en todo el mundo, por sus innumerables muestras de afecto, sobre todo estos últimos meses".

El PSG anunciaba este sábado la renovación del futbolista francés tras rechazar su fichaje por el Real Madrid, unos minutos antes de que el jugador saliera junto al presidente catarí al Parque de los Príncipes para hacerlo oficial ante los parisinos. Mbappé firmaba un acuerdo para ampliar su contrato por otros tres cursos más. Es decir, hasta el 2025. De esta manera, el sueño desde su infancia de jugar para el Santiago Bernabéu caía en saco roto.

Al-Khelaïfi se mostró orgulloso por haber alcanzado este acuerdo. "La prolongación del contrato de Kylian marca un momento excepcional en la historia de nuestro club y es una gran noticia para todos nuestros aficionados en todo el mundo. Desde que Kylian se unió a nuestra familia, ha hecho maravillas en todos los niveles a pesar de su corta edad", sentenció. Tras eso, Mbappé anotó un hat-trick en el último partido de la Ligue-1.

Su "no"

Esta operación vivió 72 horas de auténtica locura. Hace una semana todo estaba preparado para el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Las últimas reuniones del club blanco con el entorno del futbolista francés eran muy positivas, a falta de la firma del contrato definitivo. Los blancos sentían que el trabajo estaba hecho en un fichaje que se empezó a trabajar en 2017. Lo que pasó desde este miércoles al sábado es historia de este deporte.

Todo comenzó el miércoles con la llamada de su madre en la que informaba a los dirigentes del Madrid de que su hijo se lo estaba pensando. El jueves, varios jugadores merengues ya saben que Kylian se va a quedar en París. El viernes aparecen en un medio egipcio unas palabras de la madre que provocaron un gran enfado en la entidad merengue. El sábado finalizó todo con un mensaje del propio Mbappé a Florentino Pérez confirmando que renovaría con el PSG.

