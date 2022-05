Zidane rechaza al PSG: no entrenará a Mbappé la próxima temporada

Zinedine Zidane no será el próximo entrenador del Paris Saint-Germain. Al menos eso es lo que asegura este domingo Téléfoot. Noticia que llega horas después de la confirmación de que Kylian Mbappé renueva con el club francés hasta junio del año 2025.

Mauricio Pochettino no entra en los planes de futuro del PSG. Desde hace ya varios meses se da por hecho la salida del entrenador argentino del Parque de los Príncipes. Entonces se comenzaron a barajar ciertos nombres. Y es el de 'Zizou' el que más gustaba tanto al club como a la afición parisina.

Sin embargo, los planes de Zidane van por otro lado. En el fútbol todo puede pasar. Ya se ha visto este fin de semana. Pero la prioridad del ex del Real Madrid es hacerse con las riendas de la selección de Francia una vez finalice el Mundial de Qatar 2022, el cual se celebra entre los meses de noviembre y diciembre de este año.

Lo cierto es que Zidane nunca ha ocultado que sus colores en Francia son los del Olympique de Marsella. De ahí que se viese como una traición que firmase para dirigir al PSG. Eso sí, los contactos entre club y técnico se han producido. Pero, tal y como destaca el medio anteriormente citado, la respuesta del galo ha sido un 'no'.

No a entrenar al Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi, Neymar, Sergio Ramos, Achraf y compañía. Un golpe para la entidad parisina, ya que, precisamente, una de las bazas que jugaron durante la negociación con Kylian para hacer que se olvidase del Real Madrid fue la de que Zidane se convirtiese en el nuevo entrenador del equipo.

Mientras que RMC Sports aviva la llama asegurando que sí que existen esos contactos directos entre el Emir de Qatar y Zinedine Zidane. En enero, 'Zizou' dijo un rotundo 'no' a la oferta para dirigir al PSG. Y, según esta información, ahora no ha sido tan implacable en su negativa. ¿Por qué? Por las dudas que puede albergar acerca de si Didier Deschamps dejará o no el mando de Les Bleus tras el Mundial.

Una de las presuntas claves de la renovación de Mbappé por el PSG pasa por tener decisión en los movimientos que se hagan en el club. Tanto en el plano de la dirección deportiva como en quiénes se van o llegan al Parque de los Príncipes. Zidane era el favorito del internacional francés, quien no quiere ni a Pochettino ni a Leonardo en el proyecto de futuro. Pero parece que este sueño se le esfuma. A menos que el exmadridista acabe llegando a la selección francesa, donde sí coincidiría con Kylian.

