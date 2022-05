Kroos analiza la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool

El próximo sábado 28 de mayo, el mundo se centrará en lo que pase en París en la final que enfrenta a Real Madrid y Liverpool. Solo uno puede ganar la Champions League y Toni Kroos ha analizado el partido en el diario Bild. El centrocampista dejado claro que el objetivo de la temporada es levantar la 'Orejona'.

"¡Ese es el gran objetivo! Aunque me preocupa menos cuántos títulos son para mí ahora. Queremos premiarnos como equipo por la temporada en la que tuvimos que soportar algunos partidos difíciles", ha comenzado explicando el '8' blanco. Unas situaciones difíciles, en especial a partir de las eliminatorias de la máxima competición del fútbol europeo.

"Hubo estas situaciones en las que muchos esperaban que todo terminara. Pero antes de los partidos nunca fuimos los grandes desvalidos, aunque jugamos contra algunos de los mejores equipos del mundo como el Manchester City o el París. No muchos equipos habrían regresado en esas situaciones en las que regresamos. Lo hicimos porque creíamos en ello", ha destacado.

Toni Kroos, aplaudiendo a la afición del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Ahora se presentan en la final los merengues y la experiencia a medias con la juventud es una gran baza para ellos: "Tenemos algo de experiencia, seguro. Pero al final es la mezcla en el equipo. Los juegos en las etapas eliminatorias en particular mostraron que nuestros jugadores más jóvenes también dieron impulso. Además de este descuido, necesitas jugadores experimentados que puedan calmar las cosas. La mezcla hace la diferencia".

Entrenadores

También se ha referido a Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp. Los entrenadores de la final. "Lo he tenido como entrenador por segunda vez, me trajo al Madrid en 2014. Tiene un muy buen sentido de cómo tratar con el grupo y también cómo tratar con el individuo. Eso es muy importante en un club como el Real Madrid. También tiene un plan claro sobre cómo quiere jugar. Es muy variable, eso es lo que lo distingue. Lo que importa es que nos da libertad absoluta y no le dice a cada jugador qué hacer en cada situación. Confía en la calidad y el instinto de sus jugadores. En el manejo es tan bueno como ningún otro", ha apuntado sobre el italiano.

"Sí, claro. He tenido un montón de grandes entrenadores y definitivamente él es uno también. Ya lo tenía en mi lista cuando era entrenador del Mainz: Mainz era uno de mis equipos favoritos en ese entonces, porque jugaba muy bien al fútbol en la segunda división y desafortunadamente no logró el ascenso. En Dortmund fue genial lo que hizo Klopp de todos modos, y en Liverpool creó un equipo absolutamente de clase mundial. Su trabajo es sobresaliente y creo que también es un destacado embajador de Alemania. Tiene éxito, es genial con su estilo, realmente no tengo nada más que respeto por él", ha señalado sobre Klopp.

Benzema y Alaba

Kroos no se ha olvidado de algunos de sus compañeros. Como de Benzema: "Ni siquiera lo llamaría más libertad. He visto a Karim aquí en Madrid durante ocho años y siempre se podía ver qué tipo de jugador es. Siempre ha sido el que marcaba muchos goles, pero quizás ahora su papel haya cambiado un poco. En el pasado, puede haber mirado más a la izquierda o a la derecha porque había jugadores que eran más del tipo 'jugador final' y que pedían tiros y goles".

Karim Benzema y Toni Kroos Reuters

"Ahora Karim es claramente el goleador número uno, pero eso no significa que ya no mire a la derecha o a la izquierda. Todavía tiene asistencias en los dos dígitos. Es un jugador muy de equipo. Pero antes teníamos tres finalizadores en él, Ronaldo y Gareth Bale, y uno en Cristiano que marcaba 50 goles por temporada. Ahora Karim es el punto fijo desde el principio, y la forma en que lo implementa no le molesta demasiado", ha puesto de relieve.

En cuanto a Alaba, ha comentado que no esperaba su gran cambio cuando él se fue del Bayern Múnich en 2014: "No me lo esperaba cuando me fui en 2014, pero jugó de interior en el Bayern y ahora se siente más cómodo allí que fuera. Por otro lado, no me extrañó en absoluto que encajara a la perfección aquí, porque ya no era un joven profesional, sino un jugador maduro con una experiencia acumulada durante muchos años en un gran club. Sabe ganar títulos y trae calidad consigo. No tuve reparos en eso".

"Al principio, por supuesto, el idioma es difícil. Pero él está en el camino correcto allí. Y por naturaleza es alguien a quien le gusta dar instrucciones y animar en el campo. Es muy importante hablar español para eso, y Sergio Ramos fue alguien que interpretó este papel antes, que realmente vivió este papel y fue un gran modelo a seguir. Pero David salió adelante con gestos y mucha voluntad desde el primer momento. Para la primera temporada, ya es muy vocal, totalmente allí y aceptado", ha añadido.

Fichajes

En materia de fichajes, se le ha preguntado por la incorporación de Rüdiger al Real Madrid: "Si eso se hiciera oficial, estaría muy feliz, sí". Y del central alemán a los rumores sobre la llegada de Lewandowski al Barcelona: "¿Podría funcionar este cambio? Ni idea. Desde un punto de vista deportivo, solo puedo decir que no sería fanático de este cambio. Porque entonces fortalecería a nuestro mayor competidor".

Sobre el Liverpool

Kroos ha recordado la final de 2018: "Fue un partido de 50-50. Hasta que el portero cometió un error antes del 1-0, todo estaba totalmente equilibrado. Luego, Liverpool rápidamente hizo el 1-1. Y luego Gareth Bale marcó un gol de chilena, que no estuvo nada mal. Como tantas veces en las finales, se decidieron pequeñas cosas, errores y momentos especiales".

Después ha destacado que el Liverpool ha mejorado mucho desde entonces: "¡Definitivo! Se han fortalecido en cuanto a amplitud de plantilla, y han mejorado en cuanto a calidad en la portería. Y tienen más experiencia, ya que ganaron la Champions League contra el Tottenham al año siguiente. Jugar finales como esta ayuda, por supuesto. En este sentido, creo que Liverpool es definitivamente una clase más fuerte que en 2018".

[Más información - El camino del Liverpool hasta París: 4 lesiones en 14 días frente al merecido descanso del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan