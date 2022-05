El Real Madrid empata con el Betis en el ensayo para la Champions y en el adiós a Marcelo e Isco

Partido sin incidencias y para homenajes antes de afrontar la final de la Champions League. El Real Madrid empató con el Betis en el choque que cerraba La Liga de la que ya era campeón desde hace tres jornadas. Aunque los blancos pudieron llevarse el partido tras contar con varias oportunidades claras, lo más destacado fueron las despedidas. Marcelo Vieira e Isco Alarcón se dieron un último baño de masas que Gareth Bale no tuvo tras ser descartado. [Narración y estadísticas: Real Madrid 0-0 Betis]

Sendas ovaciones y cánticos con sus nombres cierran dos etapas muy prolíficas. El capitán se marcha empatado a títulos con Paco Gento, con la posibilidad de superarle en la final de la Liga de Campeones. El malagueño, tras una etapa final más en la sombra, deja en el recuerdo grandes años siendo partícipe en victorias trascendentales. Todo ello quedó enmarcado también por el último mensaje de la afición antes de la final: "El rey de Europa siempre vuelve".

Los blancos completaron el choque al que salieron con un once que bien podría ser el de París para pugnar con el Liverpool FC por La Decimocuarta sin incidencias. Carlo Ancelotti permitió a los a priori titulares coger ritmo para el encuentro que definirá la temporada. Rodrygo le ganó la partida a Fede Valverde, que saltó al terreno de juego en la segunda mitad para dar descanso a Toni Kroos. Esas son las pistas que dejan los movimientos del italiano para el próximo sábado.

El partido transcurrió por la vía que ambos equipos deseaban: con intensidad para dejar una buena imagen y sin jugadas feas. La deportividad de los dos clubes quedó clara cuando, antes de comenzar la contienda, se homenajearon mutuamente con un doble pasillo para mostrar respeto al campeón de La Liga y de la Copa del Rey. A pesar del resultado final, no se puede decir que no compitieran el partido. Hubo ocasiones de ambos clubes.

Comenzaban los merengues golpeando primero con una doble ocasión en los pies de Karim Benzema que desbarató la espalda de Marc Bartra. El rechace lo recogía Toni Kroos, pero su tiro se marchaba por poco. La respuesta del Betis no se hacía esperar con un chut lejano de Guido que tocaba ligeramente en Militao, pero que no distraía a Courtois para atajar la pelota. Los primeros 15 minutos se cerraban con un remate de cabeza poco contundente de Juanmi que no encontraba la portería del belga.

Karim Benzema, tendido en el suelo con molestias Reuters

Aún así, la más clara llegaba cinco minutos después. Un error en la salida del Betis estuvo a punto de ser aprovechado por los verdiblancos. William José ajustó su disparo desde la frontal tanto que se marchó rozando el palo derecho de Thibaut Courtois. Tras el parón por la pausa de hidratación, serían los merengues los que tendrían una gran oportunidad para abrir el marcador. Vinicius salió a la contra y, cuando filtró el balón a Benzema, le agarraron fuera del área. Rodrygo no pudo finalizar la jugada que dejó seguir el colegiado.

En los últimos minutos de la primera mitad todavía habría oportunidad para que Juanmi no pudiera llegar a un balón filtrado que le dejaba solo ante Courtois. También la tendría Casemiro, que se fajó una ocasión por su propia insistencia hasta llegar a la frontal del Betis. El tiro del brasileño se iba fuera por muy poco. La segunda parte aguardaría más intensidad entre los dos equipos.

Vinicius remata un balón con la cabeza dentro del área del Real Betis Reuters

Sobre todo tuvo que ver con la incorporación de Fede Valverde y Eduardo Camavinga. Descanso merecido para Kroos y Casemiro de cara a la final ante el Liverpool. Ambos elevaron la presión de los merengues en el campo colocando al equipo más cerca del área de Rui Silva. Así llegaría la oportunidad más clara del partido. Recogía en el área Benzema una jugada por la banda derecha para ejecutar un potente disparo que desviaba el guardameta portugués como podía. Tanto era así que el rechace llegaba a Rodrygo, pero su golpeo tocaba en Barta y se marchaba desviado.

El mismo Benzema tendría otra vez en sus pies otra ocasión, pero su tiro raso se iba fuera. También lo intentaba Camavinga desde la frontal, pero atajaba en dos tiempos Rui Silva. Tras un remate de cabeza de Vinicius malogrado, llegaba el momento de los homenajes.

Los homenajes

Se marchaba Ferland Mendy y dejaba su lugar a un jugador que este verano pasará a formar parte de la leyenda del Real Madrid. Marcelo pisaba el césped del Santiago Bernabéu mientras la grada se caía con una tremenda ovación. El niño que llegó con 18 años ha dejado un legado en la entidad que será muy difícil de igualar.

También se marchaba Luka Modric para dejar su lugar a Isco Alarcón. El malagueño y el brasileño cambiaron aquella final de la Champions League en Lisboa que también tenía a Carlo Ancelotti como entrenador. Precisamente, el del Arroyo de la Miel debutó en el Real Madrid ante el Betis. Era su momento para cerrar un círculo inolvidable en la entidad blanca.

El Real Madrid tendría en los pies y en la cabeza de Benzema otras dos ocasiones clarísimas para romper el empate del marcador. Así como Joaquín también tuvo en sus pies darle el triunfo al Betis. Pero el resultado gafas no se movería del electrónico. Lo siguiente para el Real Madrid será otra cita con la historia en París.

Real Madrid 0-0 Betis

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy (Marcelo, min. 70); Casemiro (Camavinga, min. 46), Kroos (Valverde, min. 46), Modric (Ceballos, min. 70); Rodrygo (Isco, min. 70), Vinícius, Benzema.

Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Pezzella, Álex Moreno; Guido, Guardado (William Carvalho, min. 64), Canales (Tello, min. 86), Fekir (Joaquín, min. 73), Juanmi (Borja Iglesias, min. 73) y Willian José (Rodri, min. 64).

Árbitro: Jaime Latre (Colegio Aragonés). No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido correspondiente a la 38ª jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 52.232 espectadores. Ambos equipos se hicieron pasillo como reconocimiento al Real Madrid por el título de Liga y al Betis por la Copa del Rey conquistada. Alejandro Sanz realizó el saque de honor.

