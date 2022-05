Carlo Ancelotti: "Alaba va a jugar la final de la Champions League ante el Liverpool al 100%"

El Real Madrid firmó un empate para finalizar La Liga 2021/2022 de la que sale campeón. Pero lo más importante era que todos los jugadores salieran plenos de forma del partido ante el Real Betis. Carlo Ancelotti se encargó de confirmarlo y, a pesar de no haber estado este viernes en el Santiago Bernabéu, explicó que David Alaba estará al 100% en París para disputar la final de la Champions League frente al Liverpool FC. Dijo lo mismo de Gareth Bale, que fue descartado antes del encuentro.

Marcelo

"Yo creo que todavía no se ha despedido, porque sigue siendo nuestro capitán y lo será en la final de la Champions. Si al final se va, lo hará uno de los grandes del fútbol mundial y de los mejores laterales del mundo".

Rodrygo

"Es un jugador importante, sí. Cuando ha entrado desde el banquillo ha contribuido y cuando ha sido titular, también. Si jugará él u otro, es una decisión que tomaré en los próximos días. Aunque todo está claro para mí".

Nota al equipo

"Muy alta. Empezamos bien y terminamos mejor. Tuvimos continuidad y, aunque a veces jugamos peor, nunca faltó el compromiso. Desde el trabajo colectivo, destaco los partidos individuales de Courtois, Benzema, Vinicius... Todos. Me quedo con el grupo. Agradezco a los jugadores que no hayan bajado nunca los brazos, ni siquiera cuando no jugaban. Eso, el ambiente en el vestuario, ha marcado la diferencia".

Alaba

"Va a jugar 100%, aunque no lo hace desde el 26 de abril. En este tipo de partidos no influyen sólo el aspecto físico, también el mental".

Ausencia de Davide

"Davide Ancelotti hoy no estaba en el banquillo porque está haciendo el curso UEFA Pro en Gales, volverá el domingo".

Balance de Isco

"Debutó en mi primer partido con el Real Madrid, y marcó de cabeza. Hoy ha terminado aquí una carrera fantástica. Isco podía hacer más, pero ha sido una pieza muy importante en estos últimos años".

Bale

"Él quería despedirse, quería jugar, pero no estaba bien. Creo que llegará a París".

Conclusiones

"Jugamos el partido que queríamos jugar, sin arriesgar nada y con un buen ritmo. Ha salido bien, di minutos a los que lo necesitaban más y ahora, a preparar la final".

No arriesgar

"No tenía sentido arriesgar. Necesitábamos tener un partido con poca intensidad, lo hemos tenido. Ahora a descansar dos días y preparar el partido".

Primera parte

"Ha sido un ritmo bastante lento, no empujamos demasiado. Tratamos controlar el balón. No podíamos pedir más".

El equipo de la final

"Sí. De inicio y después a ver qué pasa durante el partido. No todos los que empiecen van a terminar. Es difícil pensar que se termina con los mismos 11".

La final

"El plan es bastante claro. Conocemos muy bien al rival. Tiene distintas características. Plantear un partido donde se pueda demostrar la calidad que tenemos".

Ganas del partido

"Hasta el sábado lo voy a disfrutar a lo grande. He jugado muchos partidos de esto, pero siempre es un partido especial y tenemos que disfrutarlo hasta que llega la preocupación".

