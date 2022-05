Mbappé cambia el futuro de Asensio y Ceballos en el Real Madrid

La continuidad de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain abre un nuevo horizonte en el Real Madrid. Jugadores como Marco Asensio habían visto comprometido su futuro. El balear incluso ha perdido el sitio esta temporada a manos de Rodrygo Goes o incluso de Fede Valverde, pero se encuentra ante un posible nuevo comienzo en la casa blanca.

También está el caso Dani Ceballos. No ligado directamente al fichaje frustrado del francés, pero sí de la posible llegada de un refuerzo para la medular merengue en el mercado de fichajes de verano. Si llega Aurélien Tchouameni, el utrerano abandonará seguro el Santiago Bernabéu.

Estas son dos de las tareas que tiene sobre la mesa el trece veces campeón de Europa. Aunque todo se abordará después de la final de la Champions League, que enfrenta al Real Madrid con el Liverpool el próximo sábado 28 de mayo. A partir de la semana que viene, comenzará el juego del mercado.

Marco Asensio

Jovic o Mariano no entran en los planes, pero sí puede hacerlo Asensio después del no fichaje de Mbappé. Tiene contrato en vigor con el Real Madrid. El acuerdo entre club y jugador vence en 2023. De ahí que se viese este verano como clave en su situación. En ningún caso se entiende que podría abandonar el equipo merengue gratis. Renovación o venta.

Marco Asensio celebra su gol con el Real Madrid EFE

Ese es el escenario que se contempla en torno al futuro del '11' blanco. El jugador quiere seguir, quiere romper de una vez por todas ese cascarón que ha llegado a resquebrajar, pero no a dinamitar. Esta inesperada 'ayuda' de Mbappé hace que Asensio vea más cerca su renovación.

Volver a ser ese jugador importante que se presumía es el objetivo. En especial cuando está en juego su sueño en el Real Madrid y la meta de estar entre los elegidos de Luis Enrique para disputar con la selección española el Mundial de Qatar 2022. En especial después de regresar a una convocatoria, la correspondiente al mes de junio por la UEFA Nations League.

Asensio, con la Selección. Foto: Twitter (@marcoasensio10)

Aunque el seleccionador asturiano no ha engañado a nadie: "He visto lo que siempre he visto. Es cierto que en su equipo no está actuando demasiado, pero es más importante lo que hacen aquí con nosotros. Puede ser él el primer sorprendido. No nos engañemos, hay bajas en su posición, pero eso no significa que no vaya a volver. Las oportunidades están para aprovecharlas".

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. Estos compromisos internacionales del mes de junio, con el que se echa el cierre a la presente temporada en Europa, son una buena prueba para que Asensio se gane la confianza de Luis Enrique. Aunque el técnico de España avisa: es importante participar más con el club. Esta tarea recae de lleno en las manos de Marco. Estar a su mejor nivel para ganarse un sitio en el once en la 2022/2023.

Dani Ceballos

Del caso Marco Asensio al protagonizado por Dani Ceballos. El centrocampista andaluz apenas ha podido disfrutar de la temporada por culpa de la grave lesión que sufrió durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto le dejó en el dique seco hasta entrado el nuevo año 2022, aunque no fue hasta más tarde cuando de verdad entró en juego para Carlo Ancelotti.

Dani Ceballos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El entrenador italiano está encantado con el rendimiento de Ceballos en la recta final de la temporada. Pero eso no le asegura un hueco en la plantilla para el curso que viene. El jugador siempre ha manifestado su idea de triunfar de blanco, sin embargo, la llegada de un fichaje para reforzar el centro del campo puede frustrar este viejo deseo.

Con jugadores como Casemiro, Modric, Kroos, Fede Valverde o Camavinga como intocables en la medular, si a estos nombres se les une el de Tchouameni, Ceballos se quedaría en un segundo o tercer plano. Algo por lo que no quiere volver a pasar el futbolista andaluz. Pero tampoco en el Real Madrid pretenden que esto le vuelva a suceder a un Dani que cuando ha jugado en esta recta final de la campaña ha cumplido con nota alta.

