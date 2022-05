Fede Valverde: "El sueño era el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions"

En la semana de la Champions League, Fede Valverde ha hablado con El Club del Deportista. El centrocampista uruguayo ha conseguido esta temporada asentarse en la rotación del Real Madrid como uno de los jugadores importantes del plan de Carlo Ancelotti. Un premio al esfuerzo, constancia, trabajo y talento del ya conocido como 'Halcón Blanco'.

El charrúa fue preguntado por las llamativas declaraciones de Mohamed Salah, pidiendo venganza por la final de 2018: "Obviamente son palabras que cada uno puede tomar como quiera. Yo soy rival y es como menospreciar al escudo del Real Madrid, a los jugadores... Nosotros lo único que debemos hacer es dar lo mejor nuestro, intentar demostrar por qué estamos en la final y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y al Real Madrid".

Valverde está preparado para la final ante el Liverpool: "Primero piensas que nunca imaginaste jugar una final así. El otro día estaba con unos amigos y hablábamos de la final Liverpool - Milan que yo vi con mis padres y hoy por hoy me está tocando jugar a mí. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions. Con el objetivo bien en mente de ganar, si no, no vale la pena llegar hasta aquí".

El camino hasta París 2022 no ha sido fácil. Remontadas épicas y noches mágicas: "Es difícil, obviamente lo primero es agradecer a la gente porque cuando el partido parece que está perdido y que no encuentras los espacios, el equipo no se encuentra bien, ahí está la gente para apoyarnos siempre. Eso nos da un plus y una energía que no se puede explicar. Simplemente hay que seguir peleando. El partido no acaba hasta que lo dice el árbitro, pelear hasta lo último".

Y es que, como asegura Fede Valverde, el ADN del Real Madrid existe y está presente: "El espíritu. De la gente, del escudo, de cada jugador que entra al campo para defender a este club sea ganando, empatando, perdiendo siempre intenta buscar el objetivo de ganar y eso es lo que da algo diferente a los demás".

Camino a París

Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Aunque para el uruguayo, la eliminatoria más complicada fue la de los skyblues: "El que más destacó fue contra el City. Es muy difícil que pase otra vez llegar a los 89 minutos, que estemos perdiendo y que parpadees y estés ganando. Son cosas que van a pasar muy pocas veces en la vida".

Se ha creado una atmósfera que hasta el rival siente: "Sí, sí se siente. No sé si miedo, pero sí la presión que genera el estadio y la afición. También el resultado porque saben que el que está enfrente es el Real Madrid y es capaz de hacer cualquier cosa y eso se nota. Cuando contagia el cuerpo técnico, el equipo y la afición es el Triángulo de las Bermudas. Es ese punto que te da para meter ese gol, para llegar a una pelota más".

Algunos hablan de suerte, pero Valverde apunta a que también hay algo más: "Si te digo que no hay suerte en todo esto sería mentir. Suerte siempre hay que tener. Uno tiene que buscar esa suerte, tiene que buscar ese objetivo que quiere y siempre con buena o mala suerte intentarlo. La suerte en estos tres partidos de Champions también estuvo de nuestro lado porque han pasado cosas únicas".

Futuro

Su futuro pasa por la casa blanca. Una vez superado el venir a España y hacer una nueva vida aquí desde cero, con las dificultades que ello conlleva, Fede Valverde mira a lo que está por venir y quiere seguir creciendo: "Tengo que seguir creciendo, tengo que seguir madurando. Hoy por hoy todo es importante dentro como fuera del campo. Lo físico, la alimentación, a nivel mental... yo sé que tengo que seguir aprendiendo, demostrar por qué estoy aquí y seguir consolidando dentro del once. Esa es mi meta".

Fede Valverde, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Ahí entra en juego el llevar al máximo esa resistencia que tiene de otro planeta: "Creo que es parte de lo que yo puedo demostrar, de mis cualidades. El tener un físico muy bueno, trabajo para que esto sea así, me alimento bien, descanso bien, trabajo mi cabeza bien, me siento bien de cuerpo. Es cierto que conforme van pasando los minutos me siento más cómodo, con más energía y trato de aprovecharlo al máximo".

Posición

Como él afirma su trabajo "es el lado oscuro que a veces no se ve tanto". Por esto quiere aportar cada vez más goles y asistencias: "Me gustaría aportar más goles, más asistencias, llegar más al área, más determinación, pero aún soy joven, todos los días se aprende algo nuevo".

Esta temporada se le ha visto jugar de casi todo, pero él qué prefiere: "De lateral seguro que no. Todo lo que sea en el mediocampo por dentro, ya sea de seis o más adelantado me gusta. Creo que ahí es donde puedo demostrar mis cualidades, mi potencia física, el ir a atacar, ir a defender, creo que es algo que me nace y es natural en mí y ahí es donde yo más puedo aportar para el equipo".

Modric

En cuanto a nombres propios, uno: Luka Modric. "Increíble. Es un placer verlo jugar, un placer tenerlo como compañero, un placer ver todo lo que da por el escudo que representa. Siempre bromeo con él porque yo no sé cómo voy a llegar a su edad porque hoy por hoy termino muchos partidos y me duele todo el cuerpo y creo que es ejemplar para todos nosotros lo que representa Luka", sentencia.

