El plan B del Real Madrid tras el rechazo de Mbappé: los fichajes de Tchouameni y de un delantero sorpresa

Este mismo fin de semana el Real Madrid activó el plan B tras la decisión de Kylian Mbappé de renovar con el PSG. El crack francés faltó a su palabra y rompió el acuerdo al que había llegado con el club blanco. Desde ese momento, la entidad presidida por Florentino Pérez se ha puesto a reorganizar su planificación deportiva.

Hasta este sábado, el Real Madrid creía que tendría un verano tranquilo. Los fichajes serían Mbappé, Rüdiger y Fran García y focalizaría su trabajo en vender a los jugadores con los que no cuenta. Sin embargo, el rechazo de Kylian ha cambiado por completo los planes.

A pesar de ello, el Real Madrid tiene cerrado a Rüdiger, central del Chelsea, que será anunciado tras la final de Champions League del próximo sábado 28 de mayo ante el Liverpool en París. Queda por confirmar la vuelta de Fran García procedente del Rayo, aunque no parece que nada cambie, ya que el club no tiene intención de gastar parte del dinero ahorrado por la no llegada de Mbappé en el lateral izquierdo.

Antonio Rüdiger, con el Chelsea Reuters

La situación que sí ha cambiado es la de Tchouameni. El centrocampista del Mónaco gustaba mucho, pero el esfuerzo en la contratación de Mbappé impedía luchar con Liverpool y PSG por su fichaje. Tras el no de Kylian, el Real Madrid tratará de cerrar lo más pronto posible al pivote francés. También ya sondea el mercado en busca de un delantero que complemente a Benzema y Vinicius la próxima temporada.

El propio Mbappé ha pedido al PSG el fichaje de Tchouameni, pero el club galo se ha encontrado con el no del centrocampista. Saldrá del Mónaco solo rumbo a Liverpool o Real Madrid. Por tanto, los protagonistas de la final de Champions también lucharán en los despachos la próxima semana por el joven de 22 años.

Aurelien Tchouameni Europa Press

La operación por Tchoaumeni tampoco será sencilla. El Liverpool ha pujado fuerte y el Real Madrid estaba hasta ahora más centrado en Mbappé que en otros nombres que habían quedado aparcados. El coste del traspaso estará alrededor de los 70 millones que solicita el Mónaco.

Tchouameni ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada y se ha convertido en un fijo para Deschamps en la selección francesa. Competiría con Casemiro por un puesto y el Real Madrid renovaría así un centro del campo que con Fede Valverde y Camavinga también tiene asegurado el relevo para los veteranos Casemiro, Kroos y Modric.

Los candidatos para la delantera

Más allá de Tchouameni, el Real Madrid sondea el mercado en busca de un delantero. Más que un jugador de banda, donde están Vinicius y Rodrygo, se quiere un goleador aunque pueda partir también desde uno de los extremos para ser compatible con Benzema. Descartado está Lewandowski, tal y como contó EL ESPAÑOL, ya que por edad, precio y características no encaja en los planes blancos.

Mariano y Jovic saldrán, el club no cuenta con ellos, y tras la negativa de Mbappé, el Real Madrid priorizará una contratación en ataque. La próxima temporada hay Mundial y Benzema ya tiene 34 años. Se busca un relevo del francés a corto o medio plazo, pero no un crack mundial como Haaland o Mbappé porque no hay más nombres así en el mercado.

Darwin Núñez celebra su gol con el Benfica en la Champions League 2021/2022 Reuters

El objetivo del Real Madrid es apostar por un jugador que pueda ser el próximo Benzema. Es decir, se quiere fichar a un delantero que pueda ser top mundial en un escaso periodo de tiempo. Dentro de esa enorme agenda sí están nombres como Darwin Núñez, que se ha salido con el Benfica, o Rafael Leao, que ha hecho campeón al AC Milan en la Serie A. Sin embargo, no se puede descartar una sorpresa.

Y es que la lista es amplia y al Real Madrid han llegado ya muchos ofrecimientos. Ahora mismo se está en un proceso de meditación y observación. Pronto habrá movimientos, pero antes se quiere rastrear bien por si aparece alguna gran oportunidad para una posición que el club blanco creía tener cubierta hasta hace 48 horas.

Mbappé cambia el futuro

En lo que se refiere a las bajas también hay jugadores a los que Mbappé puede haber cambiado su futuro. Si llega Tchouameni, la salida de Ceballos será segura. Mientras que en el caso de Asensio, el francés puede haber ayudado a que se produzca una renovación. El plan B del Real Madrid será de calidad y asegurará un equipo tan fuerte como antes con Mbappé. Eso sí, ahora el club centra todas sus miradas en la final de Champions del próximo sábado y no quiere más distracciones.

