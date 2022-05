El agente de Lewandowski, a la guerra: "Puede jugar en el club de sus sueños; el Bayern es historia"

Lo de Robert Lewandowski va muy en serio y así se está encargando de comunicarlo por todas las vías posibles: quiere salir del Bayern Múnich este verano y todo apunta a que el Barça es su destino deseado. El último en hablar ha sido su agente, Pini Zahavi, en una entrevista con el diario Bild, y es muy claro con el delantero polaco.

Enfado en el entorno de Lewandowski por la negativa en público del Bayern Múnich a sentarse a negociar su futuro. Hasan Salihamidzic, director deportivo del club bávaro, y otros directivos ya le han señalado que deberá cumplir el año de contrato que le queda. Estos gestos no han gustado nada al delantero y a su agente.

Zahavi es muy contundente en sus declaraciones: "Para Lewandowski, el Bayern es historia. Robert tiene la oportunidad de irse al club que siempre ha soñado. ¿Por qué el Bayern le niega esta oportunidad?", ha dicho el representante en su intervención en el diario Bild.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich. REUTERS

Sobre las posiciones en público de los que mandan en el Bayern, Zahavi lleva a mandar una amenaza desde el diario alemán: "¿La dirección del Bayern dice que mantendrá a Lewy hasta 2023? Sí, pueden mantener al jugador un año más, pero eso es algo que no aconsejo", señaló el agente.

Celos por Haaland

También explicó de dónde ha nacido el enfado de Lewandowski, algo que va más allá de las últimas semanas y que también tiene a Erling Haaland como motivo.

"Lewandowski es un hombre inteligente y sabía lo que pasaba a su alrededor y lo que el Bayern estaba planeando. Sabía que el club quería sustituirlo por Haaland. Lewandowski quiere irse este verano, a ninguno de nosotros nos importa el dinero. Lo cierto es que desde hace unos meses no se siente respetado por la directiva. El Bayern ha perdido a Robert no sólo como futbolista, sino también como persona", dijo Pini Zahavi.

Por último, Zahavi acabó señalando por qué se ha decidido a dar la cara de esta forma tan contundente: "En realidad no tenía intención de hablar en público. Tengo un gran respeto por un club histórico como el Bayern, pero no he podido evitar reaccionar a las últimas declaraciones del club". ¿Cómo acabará este culebrón?

