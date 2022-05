Luka Doncic, al borde del abismo: "Tengo 23 años y sigo aprendiendo mucho"

Contra las cuerdas. Así quedan los Dallas Mavericks de Luka Doncic tras perder esta madrugada en su casa contra los Golden State Warriors (100-109). La franquicia que lidera Stephen Curry se pone 3-0 en la serie de las Finales de Conferencia y pone a los texanos frente a lo imposible en la historia de la NBA.

Doncic no dio para más, pese a brillar con 40 puntos y once rebotes sobre la cancha. El esloveno no pudo evitar un nuevo revés de los Mavericks ante el equipo de Steve Kerr, muy superior en conjunto a los de Dallas.

Nunca en la historia de la NBA un equipo ha podido remontar una serie de playoffs tras ir perdiendo 0-3 y los Warriors están a un solo partido de volver a jugar las Finales de la NBA. Doncic, frente a esta situación, hizo autocrítica en su discurso tras el partido de este domingo.

Luka Doncic



40 puntos

11 rebotes

3 asistencias



Los @dallasmavs necesitan ganar en el próximo partido para no ser eliminados pic.twitter.com/UbzwBxYDlI — NBA Spain (@NBAspain) May 23, 2022

Doncic recordó este domingo que tiene 23 años y que todavía tiene "mucho" por aprender sobre cómo gestionar partidos de este peso. Es la primera vez que juega unas Finales de Conferencia, del Oeste en este caso, de la NBA.

"Si supiera lo que necesitamos para ganar estos partidos, lo haría. Seguimos aprendiendo. Vamos a aprender mucho, estas son mis primeras finales de Conferencia. Tengo 23 años, sigo aprendiendo mucho", afirmó Doncic en rueda de prensa, después de que sus Mavs se quedaran contra la pared al ir perdiendo 3-0 la serie ante los Warriors.

El récord de Nowitzki

El esloveno suma ya ocho partidos en playoffs con más de cuarenta puntos y dejó atrás la marca del alemán Dirk Nowitzki, leyenda de los Mavs, presente en el estadio. Sin embargo, Nowitzki registró seis victorias y una sola derrota cuando superó esa barrera, mientras que Doncic tiene un balance de 2-6.

"No creo que estemos cansados. Creo que los rebotes son un problema importante en esta serie. Es difícil, cada partido lo será. Los Warriors no te regalan nada", destacó al analizar las posibles razones de la derrota.

