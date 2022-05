¿La última vez en Mónaco? La carrera de la Fórmula 1 con más historia, en riesgo

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Mónaco, aunque podría ser la última vez. Si la tradición ha ido decayendo sobre el circuito de Montecarlo, el que más historia guarda entre sus calles, todo podría acabar de forma definitiva. La proliferación de eventos urbanos y, sobre todo, las cantidades de dinero que mueve esta carrera en comparación con las otras pruebas que se disputan en trazados callejeros ponen en riesgo esta cita en favor de Las Vegas.

Este año por ejemplo ya no será un evento de cuatro días. Después de varias negociaciones con los organizadores del Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 confirmó a finales de la temporada pasada que la cita de Montecarlo también sería un evento que comience el viernes, en vez del tradicional jueves. Al ser el fin de semana después del Día de la Ascensión, una festividad que cae en jueves, disputar la primera jornada ese día era lo más lógico. Ya no coincide siempre así y han suprimido la fecha extra.

Desde el primer evento el 14 de abril de 1929, pasando por la primera carrera de F1 el 21 de mayo de 1950 con la victoria de Juan Manuel Fangio, hasta esta 68.ª edición de la carrera que se celebrará este fin de semana, el trazado ha forjado las leyendas de los más grandes. Era una de las tres pruebas que hay que ganar para conseguir la 'Triple Corona' del automovilismo (junto con las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis). Pero todo eso podría tener un final si no hay más dinero y concesiones.

¿Un adiós?

Las 3,8 millas que se recorrerán por las calles de la principal ciudad del estado de Nevada tendrán ese mismo glamour tradicional de Mónaco en torno a los edificios de fama mundial de la ciudad, como el Bellagio y el Caesars Palace. Pero lo más importante es que para la Fórmula 1 generará más de 120 millones de euros por carrera. Como el acuerdo fue firmado para los próximos 10 años, se habla de que este Gran Premio traerá consigo miles de millones.

Unas cifras que se han quedado muy lejos para Mónaco. La icónica carrera ha estado en el calendario desde la inauguración del Mundial en 1950 y es la victoria que todos los pilotos quieren conseguir. Pero el canon que pagan por estar en la Fórmula 1 no pasa de los 12 millones de euros. Además, el Automobile Club de Monaco es muy estricto con el circuito, que no se ha modificado desde la década de los 20, y la fecha en el calendario.

Una de las cortas rectas del Gran Premio de Mónaco de F1. AFP7 / Europa Press

El contrato de 10 años que Bernie Ecclestone firmó por última vez en 2010 ha caducado y, aunque se ha renovado anualmente sin cambiar las cantidades por la situación de pandemia, la Fórmula 1 se plantea un cambio radical y renegociar las tradicionales líneas rojas que se ponen desde la ACM. Si no aceptan modificaciones, la posibilidad de que el Gran Premio de Mónaco desaparezca es más real que nunca en la historia.

Mónaco era prácticamente la única carrera urbana que había en el calendario hace una década junto con Australia. La entrada de Oriente Medio ha supuesto que el foco sobre este tipo de trazados se haya puesto en esta zona del mundo, sobre todo porque pagan cantidades ingentes de dinero. Si el Principado no pasa de los 12 millones, Arabia Saudí entró por la puerta grande con más de 50. Eso sí, Montecarlo nunca ha estado en riesgo de cancelación por la amenaza terrorista.

La reforma

Mónaco no solo tiene el problema del dinero, si no también del estado del circuito. Ya no es propicio para las carreras de estos bólidos que este 2022 han cambiado por completo. Aunque una de las místicas que tenía este trazado era que debían clasificar muy bien ante la imposibilidad de adelantar y que el piloto debía estar especialmente concentrado durante toda la carrera para no estamparse con los muros, la Fórmula 1 quiere cambiar esto.

La F1 se comprometió a revisar el diseño del circuito estrecho, que se ha mantenido prácticamente inalterado desde su creación en 1929. El número 2 del presidente de la Fórmula 1 Stefano Domenicali, Ross Brawn, dirigirá este trabajo utilizando tecnología de simulación. El proceso se encuentra en una etapa temprana y no hay muchos detalles sobre por dónde podrían pasar los cambios. Liberty Media, los propietarios del 'Gran Circo' quiere hacer más atractiva la carrera, a la vez que quiere ingresar más.

Una imagen del circuito de Montecarlo. AFP7 / Europa Press

El circuito de Mónaco posee una longitud de 3.337 kilómetros, con 19 curvas, y su construcción lleva seis semanas, cuestión que le hace especial. Otra de las cuestiones que lo hace único es Loews, la curva más lenta de la Fórmula 1. La próxima jornada del certamen de automovilismo más importante del planeta se llevará a cabo este domingo 29 de mayo y esta podría ser la última vez que se corriera si no hay un acuerdo entre las partes.

Según ha confirmado el presidente del Automobile Club de Monaco, Michel Boeri, están "en conversaciones con Liberty Media y con la F1 para firmar un contrato nuevo". Así se ha pronunciado el recién reelegido presidente del ACM en su discurso realizado durante la reunión general del cuerpo de comisarios el pasado. No podía asegurar si el acuerdo será "de 3 o 5 años", expuso en La Gazette de Monaco. Todo el mundo del automovilismo espera que no se tuerza.

