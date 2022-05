Ansu Fati: "¿El PSG? Lo tengo claro, ojalá pueda jugar siempre en el Barça"

Ansu Fati promete fidelidad eterna al Fútbol Club Barcelona. Así lo ha manifestado este martes una entrevista para Canal+ Francia. El delantero ha atravesado por una temporada complicada por culpa de las lesiones, pero espera estar al cien por cien el próximo curso para ayudar al equipo azulgrana a levantar algún título.

Algunos medios de comunicación han señalado que el Paris Saint-Germain estaría interesado en hacerse con sus servicios. La joya de la corona de La Masía ha afirmado no saber nada del tema. Para, además, reafirmarse en su intención de jugar toda su carrera futbolística en el Barça.

"¿Interés del PSG en ficharme? La verdad que no lo sé. Son cosas que llevan mi agente y mis padres. Desde el principio de todo yo le dije a mi agente y a mi padre cuál era mi objetivo, que era quedarme en el club. En mi cabeza lo tengo claro, sí, ojalá pueda hacer toda mi carrera aquí", ha afirmado.

Ansu Fati, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 Reuters

Considerado como uno de los futbolistas llamados a estar en el top en los próximos años, el propósito de Ansu Fati es olvidarse de las lesiones que le han lastrado en las dos últimas campañas: "Ha sido difícil porque las lesiones para un jugador son lo peor. Hay situaciones mucho peores: tener un padre enfermo o tener mala salud".

"Esto se puede curar y por mala suerte ya lo viví con 13 años. Me partí la tibia y el peroné, era pequeño y pensé que no volvía a jugar más. Piensas que ya se ha acabado, todo se va. Tuve otra lesión en la tibia y al final de todo se aprende. Tener paciencia es lo fundamental", ha agregado.

Olvidar las lesiones y liderar al Barcelona para seguir haciendo historia. Desde su explosión, el joven jugador se ha agenciado ya algunos récords: "Estoy feliz por tener esas marcas. Ni pienso en todos los récords que he batido. Siempre me lo han dicho después de los partidos. 'Ansu tienes que venir hacer entrevista porque has roto el récord de tal', es bonito".

Referentes

En cuanto a los futbolistas que le han marcado, ha destacado a Drogba, Cristiano Ronaldo, Neymar o Mbappé: "Los movimientos de Drogba, cómo se mueve en el área. Drogba lo hacía muy bien con el cuerpo. Cristiano muy profesional todo. Leo que es increíble y Neymar que hace fantasía en el campo. Lo que me gusta más de Mbappé es que él tiene el gol en la cabeza. Es su objetivo".

También se ha referido a Messi: "Leo ha dado mucho al Barça y verle en otro club, siendo culé, a nadie le gusta. Ojalá le vaya todo bien. Con la salida de Leo yo tenía otro número que era el '17'. El club me llamó y me dijo la propuesta que tenían, que querían darme ese número. El club me dijo que los capitanes lo aceptaron y para mí es un honor. Si estás en el Barça tienes que estar preparado para todo".

