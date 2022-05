Carlos Moyá retrata a Roland Garros por el trato a Rafa Nadal antes de su partido contra Djokovic

Novak Djokovic y Rafael Nadal se enfrentarán por un puesto en las semifinales de Roland Garros este martes 31 de mayo. La organización del major francés ya ha desvelado los turnos de los partidos que se disputan en tal fecha. El encuentro estrella de la jornada queda relegado a la franja nocturna. Comenzará no antes de las 20:45 horas en la Philippe Chatrier.

Una hora que ha enfado mucho al círculo de Rafa Nadal. El tenista de Manacor ya se había quejado por el horario nocturno. Pues bien, la organización le vuelve a colocar en el cierre de la jornada. Ante esta situación, Carlos Moyá no ha dudado en retratar a los que dirigen el Grand Slam galo, asegurando que si el tenista que ha ganado en hasta trece ocasiones el torneo tiene una petición, como mínimo deberían escucharla.

"No diría que es una falta de respeto. Aquí, en Roland Garros, Rafa tiene un crédito, ha ganado trece veces el torneo y si tiene una petición deberían escucharla", ha asegurado Carlos Moyá en declaraciones para RMC Sports. "Forma parte de la historia de Roland Garros, sabemos que nadie es más grande que los torneos de Grand Slam, pero al final es una cuestión de negocios y lo entendemos", ha sentenciado el preparador.

La petición de Nadal

Rafa Nadal había pedido, precisamente, jugar de día contra Novak Djokovic. Petición que no han escuchado desde la organización de Roland Garros. "Prefiero jugar de día. Yo conozco Roland Garros de día, lo jugué de esta manera en toda mi campaña deportiva, todos saben que es uno de mis certámenes preferidos Hay una gran diferencia entre jugar al tenis en tierra de noche que durante el día. Por la humedad, la pista está más lenta y la bola más pesada", fueron las palabras del tenista español.

Rafa Nadal se lleva la mano a la cabeza. REUTERS

Además, el balear dejó caer que su retirada no está muy lejos: "Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros".

[Más información - Márquez: "Me identifico con Nadal, quiero dejar ya los antiinflamatorios y el trabajo con los fisios"]

Sigue los temas que te interesan