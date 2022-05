Rafa Nadal deja en el aire su retirada por primera vez: "Puede ser mi último partido en Roland Garros"

Es una realidad que Rafa Nadal lleva tiempo jugando con dolores. Mucho tiempo. El espíritu indomable del ganador de 21 Grand Slam le mantiene en activo, pero todo tiene un fin. El del de Manacor podría estar cerca, después de que haya dejado en el aire su retirada por primera vez. Advierte: puede ser su último Roland Garros.

Hasta este domingo, lo de Nadal en la presente edición del Torneo de los Mosqueteros había sido un paseo. Thompson, Moutet y Van de Zandschulp cayeron ante él sin quitarle ni un solo set. Eso cambió en los octavos de final contra el joven Felix Auger-Aliassime, pupilo del tío de Rafa, Toni. El rey del torneo parisino ganó por resiliencia.

Cinco sets le llevó a Nadal ganar al tenista canadiense en la Philippe Chatrier. Ese público que tantas veces le ha visto hacer lo imposible es su mejor aliado para alimentar sus energías. Volverá a la pista el martes, en el enésimo capítulo de su rivalidad con Novak Djokovic. Un clásico. Quizás sea el último.

"Cada vez que salto a la Philippe Chatrier, pienso que va a ser el último partido de mi carrera tenística en esta pista increíble, así que sólo intento luchar y disfrutar todo lo que puedo", decía Nadal ayer a los micrófonos de la organización tras ganar a Aliassime. Más rotundo (y más preocupante) sonó más tarde.

En rueda de prensa, Nadal habló sobre cómo llega al partido contra Djokovic. Dijo que "preferiría jugar de día" porque así es como conoce Roland Garros y el partido contra Nole puede ser su "último partido aquí": "He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las últimas rondas de Roland Garros".

Rafa Nadal saluda a la Philippe Chatrier. REUTERS

A Rafa se le volvió a ver incómodo en ciertas fases del partido contra Aliassime. Alguno llegó a temer que su pie hubiera vuelto a decir basta, tal y como ocurrió en Roma. En el Master italiano cayó contra otro canadiense, Denis Shapovalov, después de que el dolor en su pie derecho se multiplicara tras llevarse el primer set. A diez días de Roland Garros saltaron las alarmas.

"Sé mi situación y la acepto", volvía a decir ayer Rafa. "Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros", resaltó.

Djokovic, favorito

La exigencia crecerá el martes con un Djokovic que está en su mejor momento desde el pasado año: "Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza", analizó Nadal. Rafa sabe que Novak es "más claramente favorito", como lo fue en 2015. Siete años atrás el serbio acabó con el idilio del manacorí en París, ganándole en tres sets (7-5, 6-3 y 6-1) en la misma ronda que les enfrenta ahora.

Cada partido de Nadal en Roland Garros es un regalo. Allí donde ha ganado 13 ediciones del torneo es su mayor leyenda. El viernes será un día especial para Rafa, que cumplirá 36 años. El regalo, anticipado, lo dará él mañana con un nuevo enfrentamiento contra el número uno del mundo. Soñar está permitido.

