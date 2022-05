Márquez: "Me identifico con Nadal, quiero dejar ya los antiinflamatorios y el trabajo con los fisios"

Marc Márquez ha dicho basta. El piloto español anunció este sábado que no volvería a competir en lo que resta de temporada. El corredor del equipo Honda sigue arrastrando problemas muy graves en su brazo y ha decidido pasar por el quirófano por cuarta vez para intentar poner fin a su dramático calvario.

Sin embargo, ha querido correr en Mugello a pesar de que había anunciado ya su adiós al campeonato. Una decisión valiente y comprometida del piloto español que ha sorprendido a muchos, pero que demuestra la pasta de la que está hecha el de Cervera. Su reto es volver en 2023 totalmente recuperado para regresar a lo más alto. En declaraciones a DAZN ha explicado cómo ha vivido las últimas horas.

Un fin de semana complicado

"Ha sido un fin de semana muy difícil, a nivel de concentración, sobre todo. A nivel físico, todos los últimos he sufrido, todos los últimos me he gestionado, en todos sentí dolor y aunque no os contaba la realidad, es así, pero era para no tener la misma pregunta en cada rueda de prensa. Era la manera de intentar aislarme, de convencerme a mí mismo de darme otra oportunidad, por si me lo decían los doctores de seguir insistiendo. Pero, llegué a un punto en el que dije: 'Esto no va'. Después de Portimao, Jerez y el test, dije: 'No hay mejora. Estoy haciendo lo que me decís vosotros, los ejercicios mañana y tarde, y no hay evolución'".

"Ahí, a través del doctor Samuel Antuña, lo de América, me hicieron lo de los huesos en 3D para calcular exactamente lo que pasaba. No se podía haber hecho antes porque no estaba el hueso completamente consolidado. Recibí la llamada el viernes. Ya estaba aquí. Si no hubiese estado aquí no habría corrido esta carrera. Pero al estar, haber hecho ya el primer libre, no me sentía obligado, pero me veía con ganas de seguir compitiendo este fin de semana para ayudar a mi equipo, a Honda, y darles los comentarios, porque había cuatro cosas a probar. Ha sido muy difícil a nivel psicológico, sobre todo, pero ahora siento cierta liberación. Dices: '¿Preocupación por la operación? No'. Liberación porque de esta manera no me veía compitiendo mucho más y al haber una solución, esto abre la puerta otra vez para, ojalá, que sea un futuro mejor".

Ya piensa en su regreso

"Seguro que volveré. Volveré para hacer feliz a los que me están apoyando. Los que están sufriendo conmigo, para volver a sonreír juntos. Este es mi objetivo: volver para intentar volver a disfrutar encima de la moto, volver a pilotar como yo quería. Si seré igual de rápido, si ganaré, no lo sé, pero, al menos, disfrutar encima de la moto. Esto es lo que no he hecho este año y medio. Sí que he ganado carreras, pero todas de izquierdas. ¿He ganado en Misano de derechas? Sí, pero todo el fin de semana en agua y se corrió. Pero no es la manera en la que quiero seguir compitiendo. No queda otra que operarme porque así también me lo han dicho los doctores, no es porque yo quiera. Me dijeron: 'Así no puedes seguir porque te vas a lesionar otras cosas', que es lo que me está pasando ahora. Ojalá sea la última operación y, al menos, poder hacer una vida normal, entre comillas, una vida de atleta normal, que es entrenar, correr, disfrutar. Dejar los 'fisios' para el mantenimiento, pero dejar los antiinflamatorios y todas estas cosas".

Su paralelismo con Rafa Nadal

"Me sentí muy identificado cuando lo dijo Rafa Nadal en Roma. Me sentí súper identificado y lo entendí perfectamente. De hecho, en Madrid hablé con él un poco y sé que ese pie le está mermando mucho y le está limitando mucho. Pero no le encuentran solución o eso parece. A mí, me han dado una solución, que esto es lo más importante. Me han dado esta tranquilidad porque había la opción de que me dijesen: 'Bueno, está bien, si tú lo crees necesario se puede hacer la operación, pero nosotros lo vemos más o menos bien'. Pero no fue así, fue directamente: 'Vente ya, la semana que viene, no hace falta esperar más, lo vemos clarísimo'".

"Un deportista, y más un deportista ganador, necesita victorias, recompensas, pero no sólo eso: necesita felicidad para que llegue todo eso y con el dolor te cambia el carácter, lo pagas con los tuyos. Son momentos duros, te despiertas, todo el día el hombro, los ejercicios... Todo el día estás pensando, hay un runrún ahí dentro. Sí que cuando salgo a carrera, cuando piloto la moto, no pienso. Cuando pienso menos es cuando voy detrás de alguien. Voy de instinto, no pienso en la posición ni nada y más o menos sale, pero sale a una vuelta o dos, no puedes hacer veintitantas. Ha sido un año y medio complicadete, pero que me ha servido mucho para curtirme. Espero que esto sea un punto para pilotar como yo quiero. No significa operar, ganar. Para mí, operarme y volver a disfrutar ya será una victoria".

