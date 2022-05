Marc Márquez viaja a EEUU para operarse por cuarta vez del brazo y causará baja indefinida

Las limitaciones que arrastra en su brazo derecho, desde que el julio de 2020 se fracturará el húmero, van a obligar a Marc Márquez a pasar por cuarta vez por el quirófano. El piloto español lo hará el próximo jueves en la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota), donde se pondrá en manos del doctor Joaquín Sánchez Sotelo para poner fin a una pesadilla que ya dura dos años y causará baja indefinida en MotoGP.

“Marc [Márquez] ha hecho de todo y más para volver a ser el de antes, pero no ha sido suficiente. Planteamos una cuarta operación el año pasado, pero el hueso no estaba suficientemente soldado para realizarla. Tras muchas investigaciones, contactamos con la Clínica Mayo y este viernes nos informaron de que todos los estudios en 3D estaban completados y que ya se podía realizar la operación”, comenzó Alberto Puig, team manager del equipo Repsol Honda, durante la conferencia de prensa celebrada este sábado en el circuito de Mugello.

La última intervención de Marc Márquez se llevó a cabo hace 18 meses cuando el doctor Samuel Antuña, jefe de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Ruber Internacional de Madrid, erradicó una infección que le salvó el hueso.

“Ha habido un tiempo de margen en el que he intentado trabajar, pero la evolución no seguía. Me estaba costando más de lo normal y la posición no era normal encima de la moto. Me he trasladado a Madrid para ponerme en manos del doctor Ángel Cotorro, pero incluso así me he dado cuenta de que no podía porque el sufrimiento era mucho mayor que la diversión de correr”, ha explicado Márquez, quien ha revelado que así no podía seguir competiendo.

“Nos pusimos en contacto con el doctor Joaquín Sánchez Sotelo y este viernes me dijo que la rotación en el húmero era demasiado grande. Hemos decidido parar, operarme y luego seguir", ha confirmado el español, que causará baja indefinida. Los plazos de recuperación en una cirugía de estas características oscilan entre los cinco y seis meses, por lo que Márquez podría regresar en el tramo final de la temporada para poder trabajar con la Honda RC213V de 2023 en los test del mes de noviembre.

