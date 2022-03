Marc Márquez: "Tengo que llevar la moto a mi terreno y hemos visto el camino"

El arranque de la temporada en el circuito qatarí de Losail le sirvió a Marc Márquez para despejar dudas. Las principales novedades para el piloto español fueron recuperar la normalidad tras dos años convulsos plagados de lesiones y volver a pilotar sin dolor, algo que ya casi no recordaba. Su quinta posición y la segunda plaza de Pol Espargaró, su compañero de equipo, en el Gran Premio de Qatar también confirmaron que Honda ha acertado en la revolución llevada a cabo en su Honda RC213V, una moto completamente diferente.

“La moto tiene potencial, de lo contrario no sales en primera fila ni vas rápido, pero todo es muy nuevo. Ahora tengo que llevarla a mi terreno y hemos visto el camino. En el Gran Premio de Qatar completamos 22 vueltas consecutivas por primera vez y ahí vi dónde gano y dónde pierdo. En el Gran Premio de Indonesia iré probando cosas y buscando la dirección, pero no habrá piezas nuevas. Honda tiene la virtud, ventaja y potencial de poder ir en varias direcciones con pilotos diferentes. Pol hizo una gran carrera y no tenemos motos muy diferentes, pero luego cada uno se la llevará a su terreno”, ha explicado el piloto español en un acto en Madrid en el que José Cabanas, CMO de Estrella Galicia 0,0, le ha entregado las llaves de MEGA, el museo de Estrella Galicia en A Coruña, para celebrar una unión que ya dura 11 años y que comenzó en su primera temporada en Moto2 en 2011.

José Cabanas, CMO de Estrella Galicia 0,0, entrega a Marc Márquez la llave de MEGA. Estrella Galicia 0,0

Uno de los puntos en los que Marc Márquez llevará la moto a su terreno es en lo concerniente al tren delantero. “Es una moto más previsible con lo que puede hacer el tren delantero, que avisa un poco más, aunque para mí es menos efectiva en ese punto. Tengo que llevarla a mi terreno y hacerla más reactiva en el tren delantero. Puede haber caídas, porque es difícil encontrar una moto fácil, dócil y rápida”, avisa ante una temporada crucial para sus intereses.

“Es una temporada muy especial. No afronto el reto como el del noveno título sino como un nuevo título, el de superar dos años malos. Quiero volver a ganar, este año o el que viene. Si no lo gano este año no se acaba el mundo y se puede conseguir más adelante, pero mejor este año que otro. No me escondo y digo que voy a luchar por él. Quiero volver a ganar porque se trata del reto de pasar página a lo peor del deporte. Yo lo quiero conseguir y voy a luchar por ello”, señala.

¿Alguien dudaba que este era el objetivo de ⁦@marcmarquez93⁩? 🔥 pic.twitter.com/ikmxAFux9s — Estrella Galicia 0,0 (@EG00) March 10, 2022

Para ello, Marc Márquez debe enfrentarse a una nueva generación de pilotos que han explotado en su ausencia. “Hay rivales nuevos como Enea Bastianini, al que menos conozco. Hay otros rivales que esperaba delante y que no estuvieron entre los cinco primeros en Qatar. Desde luego, habrá rivales nuevos y cambios de generación, pero hay que convivir con ello y, sobre todo, aprender de ello", concluye.

