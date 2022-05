Enfado del Bayern Múnich con Lewandowski: el último capítulo del culebrón del momento

Robert Lewandowski ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. El delantero polaco da por cerrada su etapa en el Bayern Múnich. No quiere firmar la renovación y sí salir rumbo a otro equipo importante de Europa a lo largo del próximo verano. Así lo ha vuelto a confirmar públicamente. Unas palabras que no han sentado nada bien dentro del club bávaro.

Ha sido el mítico Oliver Kahn, toda una institución en el fútbol alemán y, sobre todo, en el Bayern Múnich, el que ha salido a la palestra para responder al delantero. En Baviera saben desde hace un tiempo que el goleador quiere abandonar el barco. Pero, hasta la fecha, siempre se han remitido a que tiene contrato en vigor y que no importa el dinero. Es decir, que pueden retener a 'Lewi' para luego verle irse a coste cero.

Así ha hablado sobre el tema desde la concentración de la selección de Polonia: "No me gusta estar en esta situación. Mi etapa en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas. No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida. Espero que no me retengan".

Robert Lewandowski, en su último partido con el Bayern Múnich en la temporada 2021/2022 Reuters

Lewandowski lo tiene muy claro. Y así lo ha vuelto a poner de relieve ante los medios de comunicación una vez más. "Tras la competición tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", ha manifestado el internacional polaco.

Estas declaraciones han sido respondidas de inmediato por Kahn. "No puedo decirte por qué Robert eligió esta forma de comunicar su situación. Declaraciones públicas así no te llevan a ninguna parte. Debería saber lo que tiene en el Bayern. Se convirtió aquí en futbolista mundial dos veces seguidas", ha señalado el director general del equipo de Múnich en Sport1.

Destino, Barça

El Real Madrid no pujará por Robert Lewandowski pese al fichaje frustrado de Kylian Mbappé. El plan de futuro del vigente campeón de Europa pasa por otros objetivos. El que sí quiere hacerse con los servicios del delantero de Polonia es el Fútbol Club Barcelona.

En el Barça están dispuestos a hacer un esfuerzo para que Lewandowski acabe llegando al Camp Nou en verano. Pero desde el Bayern intentan que esto no pase. Sobre ello también ha hablado Pini Zahavi, representante del futbolista: "¿La dirección del Bayern dice que mantendrá a Lewi hasta 2023? Sí, pueden mantener al jugador un año más, pero eso es algo que no aconsejo".

