Messi: "Lo del Real Madrid nos mató, no era el mejor equipo de esta Champions"

El Real Madrid se proclamó campeón de Europa tras ganar al Liverpool en París. Los blancos pusieron el broche de oro a una temporada épica en la Champions League, con victorias que ya son historia de la máxima competición del fútbol europeo ante PSG, Manchester City y Chelsea. Precisamente, Lionel Messi ha recordado su eliminación ante el equipo merengue.

En declaraciones para TyC Sports, Messi ha hecho balance de la temporada 2021/2022. No se puede hablar de este curso en el Paris Saint-Germain sin recordar la vuelta de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu. Leo ha asegurado que aquello les "mató". A continuación, ha mandado un dardo al que fuera su eterno rival.

"Lo del Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de la Champions, y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions", ha afirmado la 'Pulga' desde la concentración de la selección de Argentina.

"Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasas eso después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que dices y no es la primera vez que pasa", ha continuado el argentino.

Adiós al Barça

También se ha referido a su cambio de equipo el pasado verano: "Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular. Para Antonella y para mí fue más difícil".

Duro para su familia y para él: "Fue un verano donde la felicidad era completa y donde tenía pensado que todo siguiera igual en el Barcelona con toda mi vida y en el medio pasó lo que pasó y fue duro. Fue un cambio duro. Un año difícil. No fue fácil la adaptación. Después de estar toda la vida en el mismo lugar, no es fácil con la edad que tengo. Una cosa es hacerlo más joven y queriendo, pero yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba".

Un deseo

Lo que ha querido dejar claro es que antes de colgar las botas quiere volver a levantar la 'Orejona': "Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llegando a la final".

Mundial de Qatar

Por otro lado, y ya con la Albiceleste, Messi ha hablado sobre el próximo Mundial de Qatar: "No hay rivales fáciles. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante". Lo que no ha dejado claro es qué pasará después de la Copa del Mundo: "La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro".

Balón de Oro

En lo que sí se ha mojado es en quién debe ganar el Balón de Oro este año: "Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año".

En la última edición fue él quien se lo llevó. Esto desencadenó una gran polémica, incluido un cruce de declaraciones con Lewandowski: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa".

