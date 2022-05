Mbappé rompe con Neymar y mantiene un pulso con Messi en el PSG

En el Paris Saint-Germain siguen celebrando la renovación de Kylian Mbappé hasta el 2025. Precisamente, hasta esa misma fecha firmó Neymar Júnior hace ya alrededor de un año. Dos jugadores que llegaron al Parque de los Príncipes en 2017 formando un gran tándem, pero cuyo vínculo se ha ido deteriorando en los últimos meses.

La relación entre Mbappé y Neymar no es ni muchísimo menos idílica. Y esto podría llevar a que uno de los dos abandonarse el PSG este mismo verano. Evidentemente, el brasileño. 'Ney' no es intocable. Al contrario, está en la rampa de salida y se escuchan ofertas por él.

El otro nombre propio del culebrón que acecha París es el de Leo Messi. El delantero argentino aterrizó en la Ciudad de la Luz el pasado verano como la gran estrella de presente y futuro del PSG. Sin embargo, la prolongación de contrato de Kylian Mbappé abre un nuevo paradigma en las jerarquías del vestuario parisino.

Relación rota

Tal y como informa L'Équipe, la relación entre Neymar y Mbappé no es la misma que en temporadas anteriores. Entre ellos se ha abierto una brecha que en el club piensan que no es fácil de cerrar. Tanto es así que estarían dispuestos a desprenderse de él, el jugador por el que más han pagado en toda su historia, para así hacer sentirse mejor a Kylian.

Precisamente, Mbappé está a favor de la salida del que es todavía su compañero de equipo. En el medio francés hablan de que "tienen poco en común" y de que incluso Kylian se burla de Neymar "en privado". Sin embargo, el internacional canarinho no está tan por la labor de abandonar el Parque de los Príncipes.

Tiene contrato y está feliz en París. Además de que también hay otra variable: cuál sería su club de destino. El Newcastle parece estar dispuesto a asumir una ficha tan alta como la suya. Pero sería pasar de un club que es candidato a todo a un proyecto en el inicio de una construcción.

¿Y Messi?

Neymar tiene claro que su idea es seguir en el PSG. "Es verdad por mi parte que me quiero quedar en el PSG. Después, nadie me ha dicho nada, pero por mi parte está claro que me quiero quedar", afirmó en declaraciones para OhMyGoal. La cuestión es si seguirá o no. Mientras Mbappé y él prácticamente han roto relaciones, no ocurre lo mismo con Messi.

El argentino mantiene un gran vínculo con 'Ney' desde que ambos compartieron vestuario en el Barcelona. Pero con Messi, de lo que todos están pendientes es cómo afectará a su estatus de máxima estrella del PSG la renovación de Mbappé. A priori, todo apunta a que Leo pasará de ser el primer espada al escudero de Kylian. Por el que el Paris Saint-Germain dio todo, y más, para evitar que se fuera al Real Madrid.

