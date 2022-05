Las dudas de Pochettino por la decisión de Mbappé y su mensaje al Real Madrid: "Es una decepción"

El Real Madrid está centrado en la final de la Champions League que juega este sábado, pero sigue estando de actualidad la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. Ha hablado sobre ella Mauricio Pochettino, técnico del equipo parisino, que charló en una entrevista con El Partidazo de COPE este jueves.

Pochettino señaló que el anuncio de la renovación de Mbappé no le pilló por sorpresa. El técnico argentino reveló que en el PSG siempre hubo cierta confianza sobre alcanzar un acuerdo que finalmente llegó: "No me sorprendió la decisión de Mbappé. Confiábamos en que no había tomado la decisión y que iba a ser en el último momento".

Sorprendió que Pochettino no se quisiera mojar sobre si Mbappé había acertado o no con su decisión de seguir en París y rechazar fichar por el Real Madrid: "No voy a opinar. Las decisiones son decisiones. Para el club, la gente, la liga francesa es algo que va a salir beneficiado".

👔 Pochettino, en @partidazocope



😱 "Oficialmente me entero de su renovación media hora antes. Me lo dice el presidente"



🎁 "Siempre hubo mucha cercanía con @KMbappe, en el descanso me regala su camiseta de la renovación"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/raR81nTi8W — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2022

El argentino entiende que desde el Real Madrid y entre su afición haya habido enfado con la decisión de Mbappé: "Obviamente, es una decepción para el Real Madrid no haber fichado a Mbappé", dijo en el programa de radio.

Pochettino reveló cómo se fueron enterando en el vestuario -cuerpo técnico y compañeros- de que Mbappé iba a renovar. El que lo supo antes del resto fue Achraf Hakimi, con el que Kylian tiene una gran relación de amistad: "Todo el vestuario del PSG se enteró de la decisión de Mbappé media hora antes. Sólo Achraf Hakimi lo sabía".

Y añadió: "Oficialmente me entero de su renovación de Mbappé media hora antes. Aún estando cerca de él no sabíamos su decisión final. Me lo dice el presidente", explicó Pochettino.

Su propia continuidad

El futuro de Pochettino está en duda y desde Francia varían las versiones. Unos dicen que Mbappé preferiría otro entrenador y otros que el delantero vería bien su renovación. El técnico, por si acaso, aclara que "siempre hubo mucha cercanía con Kylian": "En el descanso (del partido contra el Metz) me regaló su camiseta de la renovación", apuntó.

Pochettino dio su propia versión sobre su futuro: "Antes dije 100% aquí. Hoy te digo 100% aquí. Tengo un año más de contrato. Los desafíos están ahí y a cualquier entrenador le motiva", dijo en El Partidazo de COPE.

"Por supuesto que quiero seguir. 100%. El PSG es un club que tiene ambición. La decepción grande es la Champions por el deseo de la gente", finalizó.

[Más información: La Unión de Futbolistas Profesionales de Francia defiende a Mbappé y al PSG contra Javier Tebas]

Sigue los temas que te interesan