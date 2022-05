Neymar pierde el apoyo de Mbappé y el PSG busca su venta: "Yo me quiero quedar"

El PSG se prepara para una revolución tras la renovación de Kylian Mbappé. Habrá movimientos importantes en la plantilla parisina y uno de los grandes señalados es el nombre de Neymar Jr. El delantero brasileño no tiene intención de salir, pero parece que los planes que tiene el club.

Neymar ya no es la estrella mundial que llegó a París en 2017. No está cerca de los mejores del mundo desde hace tiempo y así lo sienten en el PSG. Es por ello que se le ha colgado el cartel de transferible para este mercado de fichajes, o al menos así lo anuncia el diario L'Équipe en Francia.

¿Es el fin de Neymar en el PSG? Podría serlo, pero no fácilmente. Tiene contrato hasta 2025 y solo saldría si llega una oferta atractiva para lo que ha sido su rendimiento de las últimas temporadas. RMC Sport apunta que Mbappé no se opondría a la salida del astro brasileño.

Neymar, mandando callar durante la celebración de un gol con el PSG Julien Mattia / Le Pictorium Agenc / DPA

De hecho, el propio Neymar no quiere salir del Parque de los Príncipes: "Nadie me ha dicho nada. Yo me quiero quedar en el PSG", ha dicho ante los micrófonos de Oh my goal en un acto celebrado en Doha (Qatar). L'Équipe cita a su entorno, que va en la misma línea: "Nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos que Neymar estaba en el mercado. El año pasado nos presionaron para renovar y renovamos".

En el medio francés dan los porqués de la situación que atraviesa Neymar: "Su estatus se ha visto comprometido por sus recurrentes lesiones y por su cuestionable estilo de vida. El declive deportivo de Neymar no escapa a ojos de muchas personas en el club y menos a los de Mbappé".

Pero si Neymar cambiara de opinión, tampoco es que aparezcan grandes posibilidades de compradores en el horizonte: "Es demasiado joven (30 años) para ir a la MLS y en Europa, los más grandes, Real Madrid, City, United, Liverpool o Bayern, no están interesados", apunta L'Équipe. El diario galo da la opción del Newcastle, que busca una gran estrella para su proyecto bajo el capital árabe.

El Barça no es una opción

Descartado está el Barça, si bien Joan Laporta le elogiaba en una entrevista con L'Esportiu: "¿A quién no le gusta Neymar? Es un jugador excepcional". Pero el presidente culé es realista: "Todos estos jugadores para volver algún día al Barça tendrían que venir libres porque no estamos en disposición de hacer una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Es más, ni aunque tuviésemos el dinero lo haríamos, sería una irracionalidad".

Laporta dejó un mensaje contundente hacia el poder del PSG: "Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero y los que firman por el PSG, han firmado casi su esclavitud".

