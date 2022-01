La crítica que destroza a Neymar: "Envejece, gana kilos, no tiene una vida adecuada..."

Estamos ante una de las peores temporadas de Neymar Jr. Tanto por las lesiones, que ya le han golpeado otros años, pero también por su nivel mostrado cuando ha estado disponible para Mauricio Pochettino. El brasileño ha pasado a un tercer plano por detrás de Leo Messi y Kylian Mbappé y le llueven las críticas en París. La más dura ha llegado por parte de un exfutbolista del PSG que no se suele morder la lengua, Jérôme Rothen.

Rothen ha cargado contra Neymar, que actualmente se recupera de una lesión sufrida en noviembre y ni siquiera se ha incorporado a la disciplina parisina tras las Navidades. Su vuelta está programada para el 9 de enero y hasta entonces seguirá en Brasil pasando unos días, con permiso del PSG.

"¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?. Es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo", apunta Rothen sobre la situación de Neymar.

Leonardo, en el ojo del huracán

También señala a Leonardo como responsable de que Neymar se aleje de todo: "Es inaceptable por parte del club, y vuelvo a culpar al director deportivo porque maneja la dirección deportiva. Es él quien decide todo. Es él quien da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿dónde estamos? ¡Es increíble!".

Neymar Junior, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Y sigue cargando contra el dirigente brasileño: "Eres el director deportivo de uno de los clubes más grandes de Europa y quieres ganar la Champions. Eso nunca pasa en otros campeonatos. Nunca uno de tus jugadores insignia es tratado en el extranjero y menos en su país. Está de vacaciones. Esto no es normal porque la imagen del PSG todavía la sufre. A través de las gilipolleces de Neymar en las redes sociales como el póquer, las fiestas , Año Nuevo... Ahora nos va a hacer videos en los que levanta pesas para decir que se está preparando para regresar con todo su apogeo en febrero", sentenció.

En París sigue preocupando todo lo que rodea a Neymar, quien en este punto debía ser uno de los futbolistas más determinantes del mundo. Lejos de ello, su luz se va apagando y son cada vez más aficionados al fútbol los que dudan de que se vaya a volver a ver la mejor versión de él.

