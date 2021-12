El vestuario del PSG, un polvorín: Mbappé y Messi dividen y enfrentan a un grupo en crisis

¿Qué pasa en el Paris Saint-Germain? Lo que podía ser un paraíso dentro del planeta fútbol, con las principales estrellas de los distintos países, con jugadores veteranos y jóvenes que juntos podrían dominar en el deporte rey... Se ha convertido, en estos momentos, en una batalla de egos entre dos clanes muy diferenciados dentro del vestuario. A los mandos, por un lado Kylian Mbappé y por el otro Leo Messi. Franceses contra sudamericanos y allegados.

David Beckham, Zlatan Ibrahimovic o Ronaldinho son algunos de los ilustres nombres del fútbol que han vestido la camiseta del PSG. Pero fue en el año 2017 cuando desde los Parques de los Príncipes comenzó a gestarse un proyecto para reinar en Europa y el mundo. Así llegaron los fichajes de Kylian Mbappé y Neymar Júnior en el verano de aquel año.

La plantilla del equipo parisino continuó aumentando su número de estrellas y durante el pasado mercado de fichajes de verano, de este mismo 2021, desembarcaron en la Ciudad de la Luz jugadores de la talla de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum o el ya mencionado Lionel Messi. Pero algo ha ocurrido por el camino para que el vestuario de estrellas se haya convertido en un polvorín.

Guerras internas en París

L'Équipe ha destapado el conflicto que se vive de puertas para dentro en el Paris Saint-Germain. El vestuario está partido en dos. En una esquina del 'ring', el clan de los franceses. En la otra, el clan de los sudamericanos. El medio galo asegura que Mauricio Pochettino pese a que pone "cara de circunstancias" sabe a la perfección "los escollos" que le esperan.

"Con jugadores de esta talla, más con Sergio Ramos, todo el panorama político del vestuario está destinado a cambiar también. Y en París, el vestuario es por naturaleza explosiva", escriben en L'Équipe. Tictac. Tictac. La bomba está a punto de estallar. Y el detonante para que todo explote por los aires puede ser una eliminación temprana de la Champions League.

Neymar, Mbappé y Messi durante un partido con el PSG Europa Press

En la Ligue-1 todo marcha bien. El PSG es primero de la liga francesa con trece puntos de colchón sobre el segundo clasificado, el Olympique de Marsella. Pero es la máxima competición continental su principal objetivo y ahí, en la fase de grupos, se vieron superados los parisinos por el Manchester City de Pep Guardiola. Quedaron segundos de su grupo y acabaron emparejados con el Real Madrid en octavos.

Hasta febrero no llegará el momento en el que Real Madrid y PSG se enfrenten por un puesto en los cuartos de final de la Champions League. Pero la estabilidad del vestuario parisino parece estar de lo más comprometido. Capítulos como el protagonizado por el argentino Mauro Icardi y Wanda Nara no han beneficiado en nada al buen ambiente entre los jugadores.

Mauro Icardi y Wanda Nara, con la Copa de Francia Juan Soliz / DPPI / AFP7 / Europa Press

El de Icardi fue el episodio con una repercusión más viral. Pero tampoco se olvidan de lo que sucedió después de que Messi ganase su séptimo Balón de Oro el pasado mes de noviembre. Después de la gala de France Football, el '10' de la Albiceleste se fue de fiesta junto a otros compañeros, entre los que se encontraba su compatriota Leandro Paredes.

Ni Messi ni Paredes pudieron acudir al entrenamiento al día siguiente por un cuadro de "gastroenteritis". Pero no es la única vez que ha sucedido algo así dentro del clan argentino. L'Équipe afirma que este mismo lunes, dos futbolistas del clan sudamericano llegaron indispuestos a Camp des Loges después de haber salido de fiesta. No se han revelado las identidades de estos últimos, pero sí que no comparten nacionalidad.

Otra de las guerras internas en el vestuario del PSG sí que es protagonizada por dos jugadores de los que se conocen sus nombres y apellidos. El lío está en la portería y esto es algo que no es ningún secreto. Desde el fichaje de Gianluigi Donnaruma por el equipo parisino, ríos de tinta han corrido por la guerra por entrar en el once titular en la posición de guardameta con Keylor Navas.

Saludo entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas AFP7 / Europa Press

Donnarumma sí ha hablado sobre la relación que mantiene con el costarricense. El ex del AC Milan aseguró en su día que entre ellos había mucho respeto profesional: "No hay el más mínimo conflicto. Los dos somos amigos y todo va muy bien entre nosotros. Keylor y yo estamos unidos, como todo el vestuario. Ya sabes, ambos somos dos muy tranquilos y respetuosos".

El internacional italiano, como el resto de integrantes del plantel, no quieren dar de qué hablar de puertas para fuera. Pero otra cosa es el conflicto que se vive dentro. Y el medio que revela toda esta guerra interna en el PSG habla de un episodio que tuvo lugar después del partido ante el Niza de hace tan solo unas semanas.

Keylor Navas se reencontró allí con Bulka, el exportero suplente del Paris Saint-Germain, y ambos estuvieron bromeando tras el encuentro por los guantes que ambos llevaban de la misma marca: Sells. Entonces, según ha desvelado un testigo de los hechos, el tico miró a 'Gigio' y le dijo: "Solo los mejores porteros del mundo llevan estos guantes".

Vía de escape

El mal ambiente que se vive hoy por hoy en el Parque de los Príncipes no hace otra cosa que acercar a Kylian Mbappé a la casa blanca. Desde el coloso parisino parecen empezar a resignarse con la salida de la estrella. Y es que lo parecía un proyecto colosal ha pasado a ser un auténtico coloso en llamas.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Precisamente, Mbappé cumplió 23 años este lunes. Las redes sociales fueron testigos de los muchos mensajes que recibió Kylian y que él mismo compartió. También de la fiesta. Una celebración en la que hubo una ausencia destacada: Messi. Es habitual que en festejos como estos en el PSG se vea al grueso del vestuario, pero la baja de Leo es aún más destacable ahora, después del informe explosivo de L'Équipe.

Y no solo Messi. En la fiesta de Mbappé tampoco estuvieron otros como Neymar, los ya mencionados Paredes e Icardi, así como Di María, gran amigo de Leo y compatriota suyo. Curioso o no, todos ellos forman parte de ese clan sudamericano del vestuario del Paris Saint-Germain.

[Más información - Más presión para Mbappé: su fichaje por el Real Madrid sobrevuela la eliminatoria ante el PSG de la Champions League]

Sigue los temas que te interesan