La decisión de Zidane: un año del adiós al Madrid, el sueño de Francia y la tentación del PSG

El 27 de mayo de 2021, el Real Madrid anunció la salida de Zinedine Zidane. "Es tiempo ahora de respetar su decisión", decía el comunicado emitido por la entidad blanca. No fue ni tan emotivo como su adiós de futbolista ni tan sorpresivo como su primera renuncia en el banquillo. Hace un año que el francés se fue y cerró una etapa.

No hubo acto de despedida, ni siquiera una rueda de prensa. Cuatro días después de anunciarse su marcha, Zidane se pronunció con una carta explosiva en redes sociales. "Me voy porque el club no me da la confianza", escribía un entrenador que decía sentirse cansado de las filtraciones y de que no se le valorara.

Un año más tarde, los caminos de Zidane y el Real Madrid no se han vuelto a unir. Si acaso se ha visto en alguna ocasión al marsellés en su palco del Santiago Bernabéu viendo al equipo. Tampoco se ha vuelto a sentar en un banquillo, tomándose una temporada sabática. Y ahí está la gran pregunta: ¿cuándo volverá a entrenar?

Cuando Zidane dejó el Real Madrid, se dijo que estaba preparado para coger un nuevo equipo de inmediato. No solo no lo hizo, sino que además se ha mantenido al margen de toda actividad deportiva. Un retiro momentáneo mientras medita su decisión más importante: dónde seguir una carrera de entrenador que solo conoce el vestuario del Castilla y del primer equipo blanco.

Propuestas no le han faltado ni le faltarán. El año pasado se habló de la Juventus, pero Massimiliano Allegri cogió rápido el puesto. El Marsella, el otro club con el que tiene un vínculo especial, está en una categoría inferior de lo que aspira Zidane. Es el banquillo de la selección de Francia su gran sueño, pero desde París le tientan con millones y un proyecto ambicioso en el día a día, que es lo que gusta.

Zinedine Zidane, en el banquillo del Real Madrid EFE

Selección o PSG. En esas está, y lleva un tiempo así, Zidane. El club del Parque de los Príncipes le ha llamado en más de una ocasión esta temporada. La respuesta fue siempre negativa, ya que no quería coger al equipo con la campaña en marcha y respetaba el trabajo de Mauricio Pochettino.

Alguno no quería creer que hubiera posibilidades reales de verle en un rival directo del Marsella, en la Ligue-1, y del Real Madrid, en la Champions. Sin embargo, las hubo y las seguirá habiendo. La cuestión es que antepone esperar a los acontecimientos que le puedan llevar a la selección de Francia tras el Mundial de Qatar 2022. Algún lazo empresarial con el país qatarí es lo que, a su vez, le mantiene cerca del PSG.

El PSG y Mbappé presionan

El proyecto parece a medida, más ahora con la renovación de Mbappé. El delantero siempre ha soñado con ser dirigido por uno de sus ídolos. En Madrid, por lo doloroso que fue saber que Kylian no ficharía por su equipo -y la manera en la que se produjo-, se vería como una doble traición una dupla Mbappé-Zidane en París. Zinedine se fue dolido del club blanco hace un año, pero las heridas se han ido cerrando con el tiempo y es el primero que sabe que su fichaje por el PSG no sería bien visto en la capital española.

Entre el deseo del PSG y Mbappé y el sentimiento del Real Madrid, Zidane se mantiene inquieto por lo que pueda pasar con Didier Deschamps en la selección de Francia. Por el momento no tiene ninguna seguridad de que tras la cita de Qatar se vaya a ir. Tras el fracaso de la Eurocopa, quizás todo dependa del rendimiento de los blues y eso le obligaría a esperar hasta noviembre-diciembre.

Zinedine Zidane saluda a Kylian Mbappe REUTERS

El PSG aprieta. Zidane es la primera opción para reemplazar a Pochettino y Al-Khelaifi no está dispuesto a renunciar a él, con lo peligro que esto es por lo vist en el 'caso Mbappé'. La presión crece para Zizou, del cual se dice en Francia que se verá pronto con el presidente del club parisino. De ese encuentro puede depender su futuro. Sobre la mesa tendrá el mejor contrato del mundo para un entrenador de fútbol.

Apartando sus reproches y protestas, en aquella carta de despedida de hace un año Zidane decía lo siguiente: "Ante todo soy un madridista más". Y como madridista seguirá este sábado la final de Champions que juega el Real Madrid en París. Y en París podría estar su próxima aventura. O no, si escucha el sentir del aficionado blanco. En el PSG o en Francia se verá las caras con Mbappé.

