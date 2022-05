Camavinga: "Vivo con mis padres y mi hermano es el peluquero de Vinicius, Benzema, Militao..."

Eduardo Camavinga (19 años) llegó al Real Madrid el último día del mercado de fichajes del pasado verano. La ausencia de respuesta por parte del PSG a la oferta del club blanco por Kylian Mbappé propició que la entidad de Florentino Pérez se lanzara a por el centrocampista. Una de esas casualidades que tiene la vida que cambia el destino para siempre de una persona.

En su primera temporada, Camavinga se ha asentado en el Real Madrid con una naturalidad que impresiona debido a su edad. Clave en las prórrogas ante Chelsea y City, está llamado a ser el relevo junto a Fede Valverde del mejor centro del campo de la historia del Real Madrid. Su físico, su inteligencia táctica y su buen toque de balón hacen de Camavinga uno de los pilares del futuro y una de las bazas de Ancelotti en caso de que necesite pulmones frescos en la segunda parte de la final.

Camavinga atiende a EL ESPAÑOL solo unas horas antes de su debut en una final de la Champions, pero, lejos de mostrarse nervioso o tensionado, mantiene el descaro que le ha llevado a conquistar al madridismo en tiempo récord. Aunque ya habla bien español, prefiere hacer la entrevista en francés para no pecar de tímido. "Todos los jugones sonríen igual", decía el añorado Andrés Montes. Sin duda, Eduardo es uno de ellos.

- Primer año en el Real Madrid y primera final de Champions League. ¿Cómo valora su primera temporada tanto a nivel colectivo como personal?

Personalmente creo que ha sido una temporada bastante positiva, aunque haya tenido algunos altibajos, y ahora espero seguir entrenando fuerte para la próxima. Primero tenemos un partido muy importante el sábado. A nivel colectivo ha sido una temporada bastante exitosa. Nos eliminaron de la Copa del Rey, pero hemos ganado dos títulos, la Liga y la Supercopa de España, y espero que el sábado podamos ganar esta Champions.

- ¿Cómo se convierte el Real Madrid en el sueño de un niño francés?

A partir del momento en el que ves la historia del Real Madrid y ves que ha ganado 13 Copas de Europa… no es cualquier cosa. Uno también ve a los jugadores que han pasado por aquí, algunos de ellos ídolos… así que creo que es un club que hace soñar a todo el mundo.

- Zidane, Varane, Benzema, Mendy, usted… existe una relación especial entre Francia y el Real Madrid.

Pues creo hay una buena relación entre los franceses y el Real Madrid. Hay bastantes jugadores, y muy buenos, que han pasado por aquí. Así que creo que sí, que hay una relación muy buena.

Eduardo Camavinga, durante la entrevista con El Español Silvia P. Cabeza

- ¿Por qué cree que hay tantos jugadores que quieren venir al Real Madrid y no a clubes franceses, por ejemplo?

Es el mejor club del mundo. Creo que cualquier jugador querría jugar aquí.

- Y la final es en París, ¿sueña con jugar y ser clave contra el Liverpool?

Por supuesto, pero independientemente del rol que tenga en la final lo que deseo es una victoria. Entre a jugar o no, espero que el equipo dé el máximo para traer la copa a Madrid. Eso es lo principal.

-¿Cómo sería su partido perfecto?



¿Una final perfecta? La victoria.

Espero ser titular lo antes posible

- Ancelotti ha dicho que usted es uno de los jugadores que más le ha sorprendido. ¿Se ve ya preparado para ser titular indiscutible en el Real Madrid la próxima temporada?

Mi objetivo desde que llegué a Madrid es ser titular. Trabajo todos los días para ello, pero al fin y al cabo es el míster quien toma las decisiones. Espero ser titular lo antes posible.

-¿Le hubiera gustado contar con más minutos este año?

Por supuesto. Desde que soy futbolista quiero jugar todos los partidos. No me agrada no disputar todos los encuentros. Pero bueno, son las decisiones que toma el entrenador y hay que respetarlas. También hay leyendas del club por delante en el puesto que hay que respetar. Trabajo con paciencia todos los días para ser titular y sé que un día lo conseguiré.

- Casemiro, Kroos y Modric son leyendas del Real Madrid, como dices. ¿Cómo es jugar con ellos y competir con ellos por un puesto?

Es una locura para mí. Yo los veía jugar por televisión y vi cómo ganaron todas las Champions. Trabajar con ellos es algo increíble. Aprendo de cada uno de ellos porque puedo jugar en cualquier posición en el mediocampo.

- ¿Cómo fueron sus primeros meses en Madrid y en el Real Madrid?

Los pasé bastante bien. Me integraron en el equipo rápidamente, me hicieron sentirme cómodo así que los primeros meses fueron más bien fáciles.

-¿Qué compañeros le ayudaron a integrarse en el vestuario?

Los que más me ayudaron fueron los franceses y francófonos como Ferland, Eden Karim y Thibaut. Me hicieron sentirme cómodo y les estoy muy agradecido.

Eduardo Camavinga da indicaciones a sus compañeros REUTERS

- Llegó el último día de mercado de fichajes y casi por sorpresa. ¿Qué le impresionó más del Real Madrid?

Nada más llegar me sorprendieron todas las instalaciones del club. Son enormes (risas). Después, el Santiago Bernabéu, claro, y el fervor de los aficionados.

- ¿Y de la ciudad? ¿Qué es lo que más le gusta de Madrid?

Francamente, no salgo mucho por Madrid. Voy sobre todo a las grandes plazas y a los sitios importantes. Aún no he conocido los pequeños rincones discretos de la ciudad. Pero me gustan Gran Vía y la Puerta del Sol.

- ¿Y los restaurantes?

Ah, sí, sí. Me gustan los restaurantes (risas).

Estoy más cómodo de pivote

- Ha jugado en diversas posiciones del centro del campo, pero ¿cuál es su preferida y en la que puede sacar su mejor versión?

Donde estoy más cómodo es de pivote, de número '6', es donde creo que puedo aportar más. El 'problema' es que puedo jugar en cualquier posición. Eso sí, mi preferencia es jugar de '6'.

- ¿Cómo vivió las remontadas ante PSG, Chelsea y Manchester City? Fue un momento mágico para todo el madridismo. ¿Los rivales tienen miedo en el Santiago Bernabéu?

Para mí también fueron momentos mágicos. Cuando me acuerdo y cuento cómo fueron las remontadas me entran escalofríos. Desde el momento que remontamos contra el PSG en casa, y que después lo volviéramos a hacer contra el Chelsea, creo que los equipos temen un poco el hecho de venir al Bernabéu porque saben que tenemos el apoyo de los aficionados y que en casa podemos darle la vuelta a cualquier situación en cualquier momento.

Eduardo Camavinga, durante la entrevista con El Español Silvia P. Cabeza

- Contra el Manchester City estaban eliminados a falta de unos cinco minutos para el final. ¿Llegaste a pensar que estabais fuera de la Champions?

No, yo pensaba que todavía era posible. Además, del City, también le dimos la vuelta al partido del PSG al final del partido y contra el Chelsea sabía que aún no estábamos muertos y que en cualquier momento podíamos lograr otra hazaña. Incluso quedando dos minutos de partido creo que lo habríamos conseguido.

- ¿Ganar la final con otra remontada o mejor que esta vez sea más tranquilo el partido?

Francamente, me importa poco el escenario. Lo único que quiero es la victoria.

- ¿Cuál es el mayor peligro de Liverpool? ¿Cómo ves a sus dos estrellas, Salah y Mané?

Todo el equipo, porque juegan juntos y también juegan con el corazón. Así que creo que el peligro son todos, puede venir de cualquier sitio. Son grandes jugadores (Salah y Mané), hay que estar atentos a los dos. Pero tienen buenos jugadores en todas las posiciones, así que hay que tener cuidado con todo el equipo.

La familia es muy importante en la carrera de un jugador

- Siempre asegura que fue muy importante la ética de trabajo que le inculcó su familia a usted y a todos los hermanos para que se haya convertido en un jugador de élite.

La familia y el entorno que tiene uno es muy importante en la carrera de un jugador. Mis padres me han inculcado valores importantes que todavía mantengo hoy en día. Sigo viviendo con ellos. Es lo que me ha permitido estar aquí ahora y ser el hombre que soy.

- Su hermano Sebastiao ya se ha convertido en el peluquero más famoso de Madrid…

Sí, sí (risas). Estoy muy contento por él. Ahora le corta el pelo a Karim, Vinicius, Militao y Rodrygo. Para él no fue fácil al principio cuando nos mudamos a Madrid, pero ha sabido adaptarse y ahora está muy contento de cortarle el pelo a jugadores del Real.

- La temporada de Karim Benzema ha sido espectacular. ¿Ganará el Balón de Oro? ¿Es ahora mismo el mejor jugador del mundo?

Ahora mismo sí, es el mejor. Es el mejor en su posición y el mejor jugador del mundo. Nos ayuda mucho. Sus estadísticas hablan por sí solas. Espero que reciba lo que merece.

Estaría muy contento si viene Tchouaméni

- Se dice que Tchouaméni y usted son el futuro centro del campo de Francia. Ahora se habla de que Tchouaméni interesa al Real Madrid. ¿Le ve en el Real Madrid? ¿Cómo define a su compatriota?

Es un muy buen jugador con el que he estado en la Selección. También he jugado contra él cuando estaba en el Rennes. Estaría muy contento si viene, pero no sé nada de lo que tiene pensado ahora mismo.

- ¿Cómo ha vivido el vestuario la renovación de su compatriota Mbappé por el PSG? ¿Se equivoca no fichando por el Real Madrid?

Sinceramente, no sé qué decir, son cosas que pasan. Ha tomado su decisión y no tengo nada más que decir.

- Por último, alguna promesa por cumplir si gana su primera Champions en París…

¡Ah, queréis que os la diga aquí! No, no (risas), me lo guardo para mí. En realidad, no he prometido nada, pero de todas formas no la hubiese dicho aquí eh (risas).

- ¿Un mensaje para los madridistas antes de la final?

Madridistas, espero que el sábado estéis muy felices y que ganemos la Champions para vosotros.

