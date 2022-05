Jürgen Klopp: "Mañana les enseñaré a los jugadores un vídeo de la final del año 2018 para motivarles"

Quedan pocas horas ya para que ruede el balón en el Stade de France de Saint-Denis, en París. La final de la Champions se acerca y Liverpool y Real Madrid ya están en la capital gala donde han participado en las primeras comparecencias ante los medios de comunicación. Uno de los más activos en rueda de prensa ha sido el técnico de los red, Jürgen Klopp.

El entrenador del Liverpool llega con muchas ganas al partido de este sábado y no se olvida de lo que sucedió hace cuatro años. En el 2018, Real Madrid y Liverpool se enfrentaron en Kiev y los blancos salieron campeones de la que era su decimotercera Champions. Ahora, el conjunto inglés intentará hacer frente para alcanzar su séptima conquista.

Klopp ha analizado el choque y ha hablado de cómo llega su equipo al que será el partido más importante de la temporada. Especialmente después de haber perdido la Premier League en la última jornada ante el Manchester City. Además, el técnico ha hablado también sobre la situación de algunos de sus jugadores como Salah o Mané, quienes deberían ser claves en el encuentro.

Las primeras sensaciones

"Tengo muchas ganas de ver el estadio, de sentir el ambiente".

Ganar sería su segunda Champions

"Tendrás que preguntarme después del partido. Queremos demostrar que somos capaces de pelear contra ellos. Hay jugadores en el Madrid que pueden ganar la Champions por quinta vez, estamos aquí por tercera vez en cinco años. Lo único en lo que pensamos es cómo vamos a jugar, cómo vamos a plantear el juego. Soy lo suficientemente paciente para esperar a ver si ganamos la final. Luego te cuento".

Las ganas de venganza de Salah

"Es normal que esté así. Está en buena forma, está listo, llega mejor que la última vez, en 2018. Está muy motivado. Mañana les enseñaré un vídeo del partido de 2018 para motivarles. Vamos a dar todo, tenemos mucha motivación".

Preocupa el estado del césped

"Va a tener el mismo impacto para los dos equipos. La buena noticia es que los dos equipos juegan en el mismo césped. Los dos equipos son dos equipos técnicos. Carlo te va a decir lo mismo, no es el mejor césped que he visto en mi vida. No quiero que nadie publique historias sobre el hecho de que estoy preocupado por el estado del césped. Eso no es noticia. Tenemos que estar aquí, al final manda UEFA".

La adaptación de Keita

"Cuando un jugador llega a un equipo suele necesitar tiempo para adaptarse. También está en la mejor forma de su vida".

Rumores de salida de Mané

"Sadio está mejor que nunca, en la mejor forma de su vida. Le pedimos mucho. Esta temporada ha sido una de sus mejores hasta la fecha. Con respecto a los rumores, me da igual, no quiero escuchar estos rumores ahora, no son importantes. No es la primera vez en mi carrera que hay rumores antes de una final por parte del Bayern. Tiene cada vez más experiencia, la edad perfecta para jugar a este nivel".

Resumen de la temporada

"Al final en el fútbol el éxito se mide con los resultados. Lo que han hecho mis jugadores esta temporada ha sido excepcional y el éxito se mide con el color de la medalla que recibes al terminar el partido. Desde mi punto de vista me sentiré mejor si ganamos el partido y vamos a hacer todo lo que podamos para asegurar que esto suceda".

Favorito para la final

"Pregunta fácil: no lo sé. La remontadas del Real Madrid han sido una locura. Tiene mucha experiencia en la competición, pero quiero que estemos la mismo nivel del Real Madrid con respecto a la mentalidad. Si jugamos al máximo nivel es muy difícil jugar contra nosotros. Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos. La confianza del Real Madrid es muy alta, pero tenemos que tener mucha confianza en nosotros mismos".

Su candidato para el Balón de Oro

"Para ganar el Balón de Oro tienes que ser Cristiano, Messi o ganar la Champions".

Cómo jugarle al Real Madrid

"Si hacemos algo fuera de lo normal podría alterar a mis jugadores. Hemos jugado muy bien esta temporada, no es casualidad que estemos aquí. Si somos nosotros, si jugamos como sabemos, sabemos que podemos conseguir el resultado. Pero sabemos que tenemos que ser un equipo contra el que sea muy difícil jugar. Somos un buen equipo y queremos demostrarlo".

Cambio de sede para la final

"Hasta que me lo has preguntado ahora, sólo estaba centrado en el partido. No sé si esperas un mensaje político de mí. La guerra sigue, es verdad, hay que pensar en eso. El hecho de que el partido no sea en San Petersburgo es un mensaje importante para Rusia. Jugamos esta final para toda la gente de Ucrania. Estoy seguro de que habrá algunos que lo podrán ver".

