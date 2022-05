Alexander Arnold y Robertson analizan la final de la Champions League contra el Real Madrid

Este sábado se enfrentan el Liverpool y el Real Madrid en la gran final de la Champions League. Los dos conjuntos, que suman un total de 19 conquistas entre ambos, saltarán al césped del Stade de France con la intención de llevar hasta sus vitrinas el trofeo más importante de toda la temporada. Un duelo de poder a poder entre los conjuntos de Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp.

Para analizar el partido han comparecido en rueda de prensa dos de las mejores bazas ofensivas y defensivas del Liverpool. Se trata de los laterales del conjunto red, Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson. Los dos futbolistas son dos de los pilares del vestuario del equipo de Anfield y han ofrecido su versión de lo que puede ser el gran partido entre el Real Madrid y el Liverpool, un duelo que promete paralizar el planeta.

La rueda de prensa de Andrew Robertson:

La revancha del 2018

"No hemos pensado en el partido de Kiev, lo hicimos bien ganando la Champions en Madrid la temporada siguiente, así nos 'vengamos' por convertirnos en ganadores por primera vez como grupo. El partido de Kiev es pasado, estamos centrados en esta final, en ganar el trofeo. La final es el obstáculo más difícil. Esperamos poder terminar celebrando nosotros. Es el partido más importante en el fútbol mundo, vamos a estar preparados a nivel físico. El domingo fue una montaña rusa de emociones".

Preparado para la final

"No he pensado en eso. Vamos a jugar contra un rival impresionante, no puede pensar en marcar goles porque pasa muy poco. Pienso en dar mi mejor versión y si la damos todos, vamos a tener más opciones de ganar".

Las lesiones sufridas

"El Madrid ha tenido una preparación más tranquila, ganó LaLiga hace unas semanas. Tendrán mucha confianza, pero haremos todo lo que podamos para detener al Real Madrid".

Andrew Robertson en un entrenamiento del Liverpool en el Stade de France Reuters

Una plantilla muy completa

"Tenemos mucha calidad en la plantilla, todo el mundo tiene un rol distinto y tenemos que adaptarnos a distintos cambios. Podemos hacer cambios en la plantilla por la calidad que tenemos. Todo el mundo está enfocado en esta final y hemos estado enfocado toda la temporada, por eso hemos hecho un temporadón".

El palo de la Premier

"Lo del domingo fue una montaña rusa de emociones, fue decepcionante no lograr el objetivo, pero ahora estamos en el mayor partido del fútbol mundial. Nos hemos preparado bien mentalmente, físicamente y estamos con muchas ganas".

La rueda de prensa de Trent Alexander-Arnold

Segunda Champions con 22 años

"Tener la posibilidad de ganar una segunda Champions con esta edad es una posibilidad muy especial para mí y para todos. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival de primera categoría y hay mucho que hacer para poder ganar".

Duro camino hasta la final

"Estamos con muchas ganas de estar aquí, pensamos que lo merecemos, no ha sido por suerte, ha sido un camino difícil. La fase de grupos fue muy difícil y hemos llegado hasta aquí superando a nuestro rivales. Es el último partido de la temporada y es especial, es el que todos quieren jugar. Está bien estar aquí, pero ganarla sería aún mejor".

Duelos contra Madrid y City

"Hemos jugado contra el City muchas veces, propone otro reto. Una final de Champions supone una presión diferente, da igual contra quién juegues, siempre hay presión. Son dos equipazos, dos equipos grandísimos. La final de la Champions es el partido más importante, el más grande de la temporada".

Trent Alexander-Arnold con el escudo del Real Madrid de fondo en el Stade de France Reuters

El premio final

"No hay nada mejor que venir a París a un estadio impresionante a jugar la mejor competición del mundo".

Esperado enfrentamiento a Vinicius

"Cuando juegas contra el Real Madrid esperas jugar contra jugadores de talla mundial. Tenemos un plan de juego, sabemos cómo vamos a afrontar el partido. Vinicius es un jugador alucinante, fantástico, es un lujo verle jugar. Mañana tenemos un trabajo preparado y sabemos cómo ganar el partido. Es un juego de equipo y al final es el equipo el que gana".

