Courtois y Marcelo analizan la final de la Champions: "Sabemos la importancia de este reto"

El Real Madrid aguarda ya la final de la Champions League con mucha ambición. Enfrente tendrá al Liverpool de Jürgen Klopp. Un equipo que pondrá las cosas realmente difíciles y que sin duda será garantía de espectáculo. Sus mayores armas seguramente estén en las bandas. Primero con sus dos laterales, Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson. Pero también arriba con futbolistas como Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz, Roberto Firmino o Diogo Jota.

El conjunto blanco viajó este jueves a París para reconocer el Stade de France en el que entrenarán este viernes. Antes de la sesión, dos jugadores del equipo blanco comparecieron en rueda de prensa. Thibaut Courtois y el capitán del equipo, Marcelo. Karim Benzema también había entrado en las quinielas, pero el delantero galo prefiere reservar sus apariciones para la gran final.

El portero belga y el lateral brasileño analizaron desde sus perspectivas cómo será la final ante un Liverpool que quiere la revancha de lo vivido en el año 2018, cuando cayeron derrotados en Kiev por 3-1 ante el Real Madrid. Aquel día, el gran protagonista fue Gareth Bale, autor de dos goles, uno de ellos una chilena inolvidable.

Así fue la rueda de prensa Thibaut Courtois:

Ganar su primera Champions

"Hace ocho años que jugué mi primera Champions. Obviamente no la gané, pero espero ganarla ahora. Para Marcelo sería la quinta y yo ya pienso en poder ganar mi primera con el Real Madrid".

La importancia de las áreas

"La defensa entera tiene que trabajar bien. Eso tiene que ver con todo el equipo. Sabemos de su calidad. Benzema ha mejorado este aún más. Es el que empuja siempre al equipo hacia la victoria. Nunca se cansa, nunca deja de correr, siempre aparece en los momentos difíciles".

Relación con Ancelotti

"Tenemos una buena dinámica de todo el equipo. Sabemos que el cuerpo técnico tiene que tomar decisiones. Todos han jugado más o menos y por eso estamos donde estamos. Pero la relación con el cuerpo técnico siempre ha sido muy buena".

Así fue la rueda de prensa Marcelo:

Ilusión de capitán

"Hay muchísima ilusión. Llevamos muchos años jugando esta competición. Sabemos la importancia de llegar a una final. Estamos haciendo una temporada maravillosa. Merecemos estar en la final. Las ganas van en aumento para ganarla".

Renovación con el Real Madrid

"Todos saben mi pasión y mi amor por el club de mi vida. Fluminense fue el que me dio todo para poder ser un futbolista y el Real Madrid me ha convertido en ello. No hace falta estatua. Mi historia está hecha aquí me quede o no. Yo lo di todo por el Real Madrid y lo seguiré haciendo. Una estatua para mí no tiene sentido, pero después de la final veremos".

El papel de Benzema

"Sabemos su calidad. Lleva muchos años jugando a un nivel increíble. Es un líder dentro del equipo. No hace falta que hable mucho o poco, solo con su carácter y su presencia ayuda muchísimo. Tiene el fútbol más bonito".

Nervios antes de la final

"Desde que pasamos en la semifinal ya tengo nervios. Sabemos lo importante que es este partido y lo que significa para este club. Siempre la noche de antes todo crece, pero desde el día que sabía que estaría aquí ya estaba eufórico".

Representar a Brasil en la final

"Que haya brasileños en una final de Champions es un orgullo para nuestro país. Mando un mensaje para todos ellos, que disfruten de la final, del fútbol y de un espectáculo único que es muy bonito".

La importancia del vestuario

"Conozco a Ancelotti desde hace muchos años, creo que ocho. He tenido la suerte de entrenar con él. Entiende muy bien el fútbol y sabe manejar un vestuario. Todos queremos jugar y ser importantes. Creo que este año no hemos tenido casi ningún problema. Siempre nos dice la verdad y eso nos deja estar tranquilos. Todos somos importantes".

