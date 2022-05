Carlos Alcaraz: "Siempre he dicho que soy del Real Madrid, me haría mucha ilusión que ganara"

Llegó el día. El Real Madrid y el Liverpool se enfrentan en el Stade de France de París por la 'Orejona'. Se juega la final de la Champions League en una Ciudad de la Luz en la que estos días el tenis es el gran protagonista. Esto cambiará por unas horas gracias a la máxima competición del fútbol europeo. E incluso algunos como Carlos Alcaraz no se perderán la cita.

El tenis español es un reconocido aficionado del Real Madrid. Nunca lo ha ocultado. Y tampoco lo ha hecho después de vencer a Sebastian Korda en la tercera ronda de Roland Garros: "Ha sido un gran día para los tenistas españoles y esperemos que mañana (por este sábado) también lo sea. Creo es una buena manera para desconectar y ya habrá tiempo para pensar en el siguiente partido. Yo siempre he dicho que soy del Madrid y me haría ilusión que ganara".

Además de sobre la cita histórica de su equipo, Carlos Alcaraz también ha analizado su actuación en Roland Garros 2022. Cada día levanta más pasiones y, en zona mixta, ha sido preguntado por qué le hace diferente del resto: "Diría que soy agresivo todo el tiempo. No importa si estoy perdiendo, ganando o en momento o partido difícil, mantengo mi estilo todo el partido".

Carlos Alcaraz salva una bola in extremis ante Korda en Roland Garros Reuters

Su gran desafío es destronar a Rafa Nadal y Novak Djokovic: "Bueno, ya les gané cuando jugué uno de ellos. Creo que estoy listo. Es diferente jugar en un Grand Slam que en un Masters 1.000 u otro torneo con partidos al mejor de tres sets, pero diría que estoy listo".

Siguiente duelo

El gran objetivo de su carrera en estos momentos es llegar al número 1 de la ATP. Va paso a paso. Y el siguiente es Khachanov, su próximo rival en el Grand Slam francés. "Solo me entrené con él una vez, pero vi partidos suyos, así que sé que va a ser un partido difícil. Pero al mismo tiempo es un rival duro y me gustan esos partidos", ha señalado.

Partidos duros y turno de noche: "También es bonito jugar en la sesión nocturna, con la grada así. A la gente también le encanta ver partidos de noche, pero a la vez es complicado porque empiezas a las nueve de la noche y es al mejor de cinco, así que acabas tarde y no te da tiempo a recuperar tanto".

Además, Carlos Alcaraz no se ha olvidado de su maestro Juan Carlos Ferrero: "Crecí con él, me hizo el jugador que soy ahora mismo. Así que diría que me ha enseñado la intensidad que tengo que mantener durante las dos, tres horas para poder jugar en los Grand Slams o estos partidos contra los mejores jugadores del mundo, seguir centrándome en cada torneo, en cada entrenamiento, en un torneo o entremedias de dos. Me mantengo concentrado".

