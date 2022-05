El duelo generacional de Carlos Alcaraz y Sebastian Korda: de la NextGen a la venganza de Montecarlo

Carlos Alcaraz llegaba en la cresta de la ola a Montecarlo. Venía lanzado, ganada a pulso en Miami su condición de nuevo fenómeno del tenis con solo 18 años. Pero su estreno en este Masters 1.000 se dio de bruces contra el rival con el que está empezando a forjar un duelo generacional. Ese día el murciano perdió en tres sets ante Sebastian Korda. Este viernes, los mismos rivales que se enfrentaron por el título de las últimas NextGen Finals se ven las caras en Roland Garros.

El éxito deportivo está instalado en su familia. Es hijo del campeón del Open de Australia de 1998, Petr Korda, que también es su entrenador. Su madre, Regina Rajchrtova, fue una de las 30 mejores jugadoras de la WTA. Además, sus hermanas dominan el mundo del golf. Nelly ganó el oro olímpico en Tokio 2020 apenas un mes después de ganar el Women's PGA Championship. Jessica sigue despegando y fue subcampeona en Chevron, el primer Major femenino de 2022. Él solo ha ganado un título ATP.

Alcaraz no llega en su mejor momento. Las dudas que han quedado tras su titubeante victoria ante Albert Ramos tendrá que disiparlas ante Korda. Carlos dio un recital de fallos y de incomodidad en la pista. Nunca estuvo bien colocado, su juego de pies fue terrible y se mostró terriblemente errático cuando tenía la oportunidad de dominar. Pero aún así ganó. Ese es el aprendizaje que se llevó el murciano. Empieza a ganar partidos imposibles y eso también marcará a sus rivales.

Cinco contra uno

El exnúmero uno del mundo júnior es el último jugador en derrotar a Alcaraz, propinando al joven español su única derrota sobre tierra batida esta temporada. "Va a ser muy difícil de vencer en los próximos dos años", decía tras ese triunfo Korda. Así lo ha demostrado Alcaraz. Tiene un récord de 30 victorias y tres derrotas este año, muy lejos de lo que ha conseguido el estadounidense en alguno de los años desde que es profesional. Ambos empezaron en 2018.

El norteamericano, que antes de dar el paso a profesional ganó el Open de Australia Junior, es tres años mayor, pero el español le ha pasado por la izquierda. Alcaraz tiene cuatro títulos en su haber, que se suma al de la NextGen del año pasado que precisamente consiguió ante Korda. La condición de favorito de Carlos en este torneo se la ganó a pulso en Madrid, donde venció a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Alexander Zverev. Sebastian no ha ganado a ninguno del Big3 ni de los puestos de relevancia del ránking ATP.

Korda solo ha ganado un título en su carrera por ahora: el ATP 250 de Parma en 2021. El número 30 del mundo sueña con ser mejor que su padre, derrotado por Jim Courier en la final de Roland Garros 1992. Eso sí, la meta a la que ha llegado en un Grand Slam es la misma que Alcaraz. Llegó a los octavos de final del abierto francés hace dos años; el español lo hizo en el US Open. Precisamente, su gran actuación la detuvo Rafa Nadal.

Un vínculo común entre Korda y Alcaraz es su admiración por el balear. Para Sebastian, es tal la devoción por Rafa que le puso a su gato el nombre del español. Eso sí, aunque se inspiró en Nadal, puede aprovechar una gran experiencia dentro de su entorno. Más allá de su padre, recibe el apoyo de dos exnúmeros uno: Andre Agassi y Steffi Graf. Con todo eso tratará de dar la sorpresa ante el número seis del mundo en Roland Garros.

Los imposibles

La diferencia entre los dos se está pudiendo vislumbrar en la capacidad para cerrar partidos. El miércoles Alcaraz no ganó por épica. Ganó por madurez. Ganó por disciplina. Parece increíble decir esto de un chico de 19 años recién cumplidos. Ese es el factor que no se ha visto en el estadounidense. Estaba siendo peor que Ramos y no había manera de darle la vuelta al partido. Estaba cayendo contra el 44 del mundo, pero supo gestionar la presión.

Este deporte tiene un componente mental que marca la diferencia en los tenistas. "Creo en mí, tengo mi estilo, trabajo duro todos los días, hay que tener un objetivo claro, sueños bonitos y perseguir esos sueños cada día. Es cierto que soy joven, pero tengo experiencia, me siento cómodo en los grandes estadios, incluso en Grand Slam, en los partidos importantes. Soy fuerte físicamente y creo que también mentalmente", destacaba el murciano.

