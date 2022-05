Alcaraz - Korda hoy tenis en directo | Roland Garros 2022, resultado y noticias

Carlos Alcaraz no tiene compasión de Sebastian Korda y ha vuelto a dar otro golpe clave con su servicio. El partido se está desarrollando entre golpeos realmente fuertes donde el muricano se está mostrando algo más preciso. A pesar de que Korda no está mal plantado en la pista, esa temprana rotura ha supuesto para él un hándicap muy importante.

Por su parte, el jugador español quiere ir por la vía rápida para no sumar horas en pista que conlleven cansancio en la segunda semana del torneo. Ahora ya se prepara para apuntarse la primera manga. Su juego de derecha y su buena gestión con los primeros y segundos servicios está siendo clave en un partido en el que todavía no ha sacado a relucir sus derechas y en el que no ha hecho mucho uso de las subidas a la red.