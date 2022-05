La Decimocuarta espera en París: el Real Madrid ante un Liverpool con sed de venganza y casi imbatible

El partido de fútbol más importante de la temporada detendrá al mundo entero delante del televisor este sábado a partir de las 21:00 horas. El Real Madrid busca La Decimocuarta ante el Liverpool, que quiere la séptima Champions League de su historia. Será un partido con aires de revancha por las dos partes en París en el que los de Carlo Ancelotti y los de Jürgen Klopp tienen un objetivo en común: convertirse en los nuevos reyes de Europa.

El Real Madrid de las remontadas llega con confianza al Stade de France. La épica que recogió el Santiago Bernabéu ante Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City ya está en los libros de historia, pero caerá en saco roto si no se remata levantando 'La Orejona' al cielo de la capital de Francia. Todo esto queda endulzado por volver a ganar el campeonato de La Liga en España y una Supercopa de España con mucho valor. Además, el "no" de Kylian Mbappé rondará en el ambiente.

Pero la temporada del Liverpool dice mucho más. El equipo de Klopp ha sido el más sólido de Europa perdiendo solo tres partidos. Han competido por los cuatro títulos que se jugaban hasta el final, ganando la FA Cup y la Carabao Cup y quedándose a una remontada de última hora del Manchester City del trofeo de la Premier League. No tienen las remontadas de su lado, pero sí la solvencia con la que han superado las diferentes piedras en el camino que les han puesto en la Champions.

Las revanchas

El duelo entre estos dos equipos es uno de los más históricos en la máxima competición continental. Se enfrentan 13 Champions contra seis. Unos quieren subir un escalón más en el Olimpo, mientras los otros pueden igualar al segundo que más tiene. Será la tercera final entre las dos escuadras que también mandan en la historia de sus países. El Real Madrid cuenta con Ancelotti de su lado, el hombre que más finales ha enfrentado desde el banquillo. El Liverpool, con uno que empieza a acostumbrarse a ganarlas.

La historia de estas entidades en el partido por el título se remonta hasta la misma ciudad en la que se juega la final en 2022. En 1981 se disputó la final "del no pudo ser", como resumieron algunas crónicas. París coronó al Liverpool con un solitario gol de Alan Kennedy. Tras 15 años sin llegar a una final europea, el Real Madrid se quedó con la miel en los labios para conseguir por fin La Séptima. El 'Equipo de los García' no tocó la gloria de la Liga de Campeones.

Sergio Ramos, en el momento en el que coge la Copa de Europa. REUTERS

Ambos clubes volvieron a cruzar sus caminos en una final de la Champions más recientemente. El Real Madrid ganó La Decimotercera en Kiev ante el Liverpool que ya entrenaba este mismo técnico. Con una escuadra bastante similar a la que saltará al campo este sábado, los de Klopp se vieron superados ante los errores de Karius. Ahí hizo más grande su leyenda un Gareth Bale que fue trascendental anotando una chilena que queda para la historia del club.

El Real Madrid sí ha cambiado de cara a esta final. Sin Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, los blancos tienen nuevos líderes. Karim Benzema sí estaba en esa cita, de hecho, marcó en el primer error del portero del Liverpool. El delantero francés se erige como el mejor jugador del mundo en estos instantes. A su lado aparece la promesa emergente: Vinicius Júnior se ha confirmado en la élite este curso. Lo que tampoco varía es el centro del campo. Casemiro, Kroos y Modric serán de la partida.

Igualdad

El favoritismo podría estar del lado de los ingleses si se atiende a los números y del lado de los españoles si se hace con las sensaciones. Un equipo que ha tumbado a tres clubes-estado diferentes (Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Rusia/Estados Unidos) llega con la confianza por las nubes. Los blancos han parecido imbatibles en Europa, incluso en las situaciones en las que ya les daban por muertos. El Liverpool ha sido prácticamente invencible todo el año.

Un equipo que ha sumado más de 90 puntos en su liga, que ha batido al todavía vigente campeón de la Champions en dos finales con sendas tandas de penaltis y que ha plantado cara a un City que no tiene rival en Inglaterra no se puede no considerar favorito. Además, son los que mejor han cuidado a su plantilla físicamente. Por si fuera poco, la única baja difícil de gestionar era la de Roberto Firmino y han encontrado al mejor fichaje de invierno: Luis Díaz.

Luis Díaz celebra su gol. EFE

Pero si se habla de incorporaciones, no se puede obviar que el Real Madrid aseguró su porvenir con el regreso de Antonio Pintus. El preparador físico ha conseguido que la plantilla llegue como aviones a la final y ha sacado el mejor rendimiento de un jugador al que daban por retirado como Luka Modric. Tampoco hay que olvidar que los blancos perdieron a su pareja de centrales titulares y la han sustituido por otra que puede marcar época: Militao y Alaba.

Dos porteros del máximo nivel como Courtois y Alisson tratarán de hacer que suceda lo mínimo posible en la final, mientras que los dos máximos candidatos al Balón de Oro buscarán todo lo contrario: Karim Benzema y Mohamed Salah. Ninguno merece más que el otro el cetro continental, aunque hay diferencias en las trayectorias de los dos. El Real Madrid ha demostrado que no hay nadie en Europa con su espíritu, mientras que el Liverpool ha dominado con el estilo de juego que marca la década.

Liverpool - Real Madrid

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Henderson; Salah, Mané y Luis Díaz.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde; Vinicius y Benzema.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Stade de France, París, Francia.

Hora: 21:00 horas (19:00 GMT)

