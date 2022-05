Antonio Pintus y sus ocho finales de Champions League: el responsable en la sombra de los éxitos

Acababa el partido y los jugadores, tras el baño de masas del Santiago Bernabéu, empezaban la fiesta por la clasificación para la final de la Champions League. Allí se veía una de las imágenes que escenificaba a la perfección uno de los secretos del Real Madrid para llegar en forma a este final de temporada: Luka Modric abrazaba a Antonio Pintus al grito de "en la cima, ¡método Pintus!". El jugador de fútbol croata sabe lo importante que ha sido para él la vuelta del preparador físico italiano.

El Real Madrid presentaba su fichaje como si fuera el de un jugador más y algunos se mofaban. No era para menos. Pintus ha llevado a esta plantilla a volar en estos últimos meses. Los resultados lo demuestran, los éxitos confirman que su plan para la temporada ha funcionado. Los futbolistas merengues volarán hasta el próximo 28 de mayo cuando se dispute en París la que será para el transalpino la octava final de la Champions de su carrera en los cuerpos técnicos.

Pintus llevó a la Juventus en tres temporadas seguidas a la final de la máxima competición continental ganando la primera. El preparador italiano también llevó al sorprendente AS Mónaco en 2004 al partido decisivo por el cetro que todos desean y estuvo a punto de dar la sorpresa. Después disfrutó de las tres Champions League que levantó el Real Madrid tres años seguidos. Ahora quiere correr la misma suerte y ganar su quinta Liga de Campeones.

Carlo Ancelotti y Antonio Pintus, en la ciudad deportiva de Valdebebas. REAL MADRID

Pintus regresó al Real Madrid como un fichaje del club. Su vuelta, tras dos años siendo la mano derecha de Antonio Conte en el Inter, fue anunciada a bombo y platillo por la importancia que tenía, como se ha acabado demostrando. Había que acabar con la plaga de lesiones y aumentar el nivel de energía con el que se llegaba al final de temporada, siendo el espejo de esto el curso pasado. Las 62 bajas y algún mal resultado obligaban a dar una vuelta de tuerca.

El 'método Pintus' marca una línea evolutiva durante la temporada. Se parte arrancando en gran estado de forma (desde el 31/10 hasta el 01/01 no se perdió ningún partido), luego el equipo sufre un bajón a la mitad (cinco 'pinchazos' entre enero y febrero) y vuelve a crecer en la recta final, tal y como se ha visto en las últimas semanas. Ancelotti han repetido varias veces en la última semana el mismo mensaje: "Llegamos a final de temporada en buena condición".

Rejuvenece jugadores

El cóctel perfecto se consigue al sumar la mentalidad de los propios jugadores. Jugadores como Modric o Benzema, de 36 y 34 años, no se verían igual de bien en lo físico. No hay otro candidato más que el francés para conseguir el próximo Balón de Oro. Dejó de ser un sueño en el momento en el que vio que estaba cerca. No fue en 2021, pero todo apunta a que será en 2022. Parte será por culpa de Pintus que le ha puesto en un tono físico que le ha permitido jugarlo casi todo.

Se acaban los halagos con el croata. Nadie dirige el centro del campo como él, ni tiene esa capacidad para conducir el balón, para llevar el peso y el control de un partido y para imaginar y crear pases imposibles. Lo que más maravilla al fútbol de Modric es que lleve tantos años de dominio incuestionable y que a pesar de haber cumplido ya los 36, siga mostrándose con el hambre y con la capacidad física de quien empieza en esto del fútbol. Pintus ha puesto su granito de arena en el Benjamin Button merengue.

La dupla que forma con Carlo Ancelotti funciona a las mil maravillas. La responsabilidad de la forma física del grupo es de Pintus y la situación actual es casi inmejorable. Los Courtois, Casemiro, Alaba, Militao y Vinicius lo juegan todo y no dan signos de debilidad. Sin él no se llegaría a final de año en esta situación. El 'método Pintus' ha vuelto a ser un éxito y puede suponer una nueva Champions League para las dos partes.

