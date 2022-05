Jurgen Klopp: "¿Qué pasa con las 35.000 entradas que no van para Liverpool ni Real Madrid?"

Jürgen Klopp no entiende por qué la UEFA solo asigna 20.000 entradas a los seguidores de Real Madrid y Liverpool para la final de la Champions League en París. El 28 de mayo en el Stade de France se disputará el gran partido de la temporada y ambas escuadras tendrán menos localidades disponibles para sus aficiones, mientras que la organización se guarda más para sus compromisos y la venta en la ciudad. El entrenador alemán envió un mensaje irónico a sus aficionados.

"Cuando ves la cantidad de plazas reservadas... ¿Es verdad que solo tenemos 20.000 entradas? ¿Y 20.000 para el Real Madrid? Y las 35.000 restantes... ¿Qué pasa con las 35.000 restantes? ¿Dónde están esas entradas?", se preguntaba en rueda de prensa el técnico germano. El equipo de Klopp recibirá 19.618 entradas, el resto que no las consiga deberá de probar suerte con la UEFA, que también se guarda muchas para sus compromisos con patrocinadores y federaciones.

Tendrán un precio entre los 70 euros la más barata y 690 la más cara, con 52.000 entradas para aficionados de las 75.000 de aforo del estadio. El Real Madrid ha mandado vía mail el habitual procedimiento que hace para el reparto de entradas entre sus aficionados que será un sorteo. Los boletos serán nominativos y sólo podrán acceder al Stade de France los socios adjudicatarios que tienen prohibido la cesión o la venta de las localidades a terceras personas.

La UEFA ofreció a los cuatro semifinalistas la opción de 5.000 entradas gratuitas para repartir entre los aficionados de los dos finalistas, como premio a lo sufrido durante la pandemia del coronavirus, pero todos declinaron esa opción y anunció un nuevo acuerdo para aplicar descuentos en las localidades de categoría 3 y 4. Pasarán a tener un precio de 60 euros, en lugar de 70, las más asequibles y 150 euros en lugar de 180 las entradas de mayor valor costarán 490 euros y 690 euros.

Klopp también le daba un consejo a sus aficionados en el caso de que se queden sin entradas. "Si no tienes boleto, París sigue siendo una ciudad grande y hermosa. La última vez en Basilea fue menos... París es grande, puedes ir allí incluso sin boleto para tener pasar un buen rato. Pórtate bien y disfruta. Y si no puedes ir, mira la final desde casa. No importa quién esté, será fantástico", destacó el entrenador alemán en la previa de su partido de Premier League.

La remontada

El entrenador alemán calificó el triunfo madridista de "sobresaliente" y aseguró que los de Carlo Ancelotti merecen estar en la final del parisino Saint Denis. "Fue raro y desafortunado para el equipo de Pep Guardiola, pero lo que hizo el Real Madrid fue sobresaliente. Pasaron contra el PSG, el Chelsea y el City, y si conoces a esos tres, definitivamente mereces estar en la final. Será grandioso", destacó un Klopp que siempre muestra mucho respeto por la entidad blanca.

Además, se mostró "feliz" de tener "otra oportunidad" de alzar la Champions ante los blancos, que le privaron de la gloria en la final de 2018 en Kiev. "Cuando perdimos esa final, mi solución hubiera sido jugar la final del siguiente año contra el Real Madrid, pero jugamos contra el Tottenham en Madrid. Parece ser nuestro destino. En 23 días lo sabremos todo. La sensación es buena", bromeó Klopp con el hecho de encontrarse otra vez con los merengues.

[Más información: El polémico ataque de Schmeichel al Real Madrid: "No tiene derecho de estar en la final"]

Sigue los temas que te interesan