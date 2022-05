Guardiola y la caída contra el Madrid: "¿Superar lo del Bernabéu? Solo queda dormir lo mejor posible"

El Real Madrid consiguió el pasado miércoles un pase histórico a la final de la Champions. En cuestión de segundos dio la vuelta a una eliminatoria que tenía perdida y dejó al Manchester City sin la disputa de su segunda final de la máxima competición continental consecutiva. Esto ha supuesto un duro palo para su entrenador, Pep Guardiola, que sigue masticando lo que supuso una dura derrota para él y también para su gran proyecto.

Sin embargo, el entrenador del conjunto citizen no quiere dar más vueltas a lo sucedido en el Santiago Bernabéu, principalmente porque tiene pocas explicaciones posibles. Su siguiente reto ya es mirar hacia delante y tener en mente un nuevo objetivo. Ese es el duelo contra el Newcastle en la Premier League, competición que se están jugando contra el Liverpool en una lucha que promete alargarse hasta el final de temporada.

Eliminación contra el Madrid

"No hay que olvidar. Jugaremos contra el Newcastle pensando en ello. Conozco a los jugadores, lo comprometidos que estarán, no tengo dudas. Los 90 minutos estuvieron cerca, el Madrid lo ha hecho muchos años, tienen esa creencia, la historia. Di Stéfano, Puskas, Cristiano estaban ahí, todos los delanteros saben lo que tienen que hacer. Ellos luchan por eso, nosotros lo manejamos lo mejor posible. Podríamos haber sido mejores, pero no es fácil. La próxima temporada ojalá estemos allí, tenemos que volver a demostrarlo allí. No les diré que lo olviden. El entrenador les recuerda las buenas situaciones, ojalá puedan tener esto ahora, estarán conectados.

"Levantar los trofeos es muy bonito, pero siempre hay ganadores y perdedores. Tenemos que volver a hacerlo, la sensación de estar ahí. El proceso de disfrutar de estas dos semanas para las últimas finales. Por eso estoy triste por no vivir la final de la Champions League, pero encantado de tener una oportunidad. ¿El Madrid no merece estar en la final? El Atlético jugó mejor que nosotros en el partido de vuelta, si fuimos mejores contra el Real Madrid... Es fútbol, dame una explicación de lo que pasó, es fútbol. 22 jugadores moviéndose con el balón, cosas buenas, cosas malas, al final, después de la prórroga eso es todo".

Pep Guardiola siguiendo el Real Madrid - Manchester City desde la banda del Santiago Bernabéu Reuters

Sin margen de reacción

"No hay tiempo para mentalizarte, marcaron 45 segundos después. Por eso todo el análisis, ¿cómo se controla? La emoción de los jugadores, cómo se sienten en ese momento. No creemos que quieran perder. Es fútbol. Sucede. Tenemos que aceptarlo, les decimos que tienen que marcar goles. Ahora la gente dice que falta de carácter, ¿dónde estuvo el carácter cuando contra el Atlético Ederson salva ante Correa? Eso es carácter, pero si marca no es carácter. Aquí, cuando íbamos 3-1 estábamos calientes, el Madrid estaba abajo, un minuto después, saque de banda, 3-2. En esta competición no hay tiempo. El Madrid merece estar en la final, si marcáramos más y defendiéramos bien estaríamos nosotros. Nunca culpo al equipo, siempre podemos hacerlo mejor. La próxima temporada si estamos aquí y juntos es lo que tenemos que hacer".

Perder el hambre

"No. Siempre estoy hambriento. No puedo vivir un año pensando en lo feliz que soy. Ahora mismo no puedo irme, en este momento si ganamos la Champions League sería por el dinero que gastamos, no por lo mucho que trabajamos. Ahora no se dan cuenta, pero es un regalo para nosotros. Me encantaría ganar la Champions League y estar en la final. pero tenemos que ser mejores desde lo que pasó en Madrid.

Ganar la Champions en el futuro

"No lo sé. Es una pregunta que no puedo responder. A veces uno se hace preguntas, el fútbol es imprevisible. Lo hemos visto muchas veces. El jeque Mansour no compró este club e invirtió en las instalaciones para vivir estos últimos años sólo para ganar la Champions. Lo hicieron para estar ahí en todas las competiciones y competir. La Champions es el principio y el final, queremos hacerlo, nadie sabe si podemos. Tenemos que estar ahí en todas las competiciones. Es un honor para nosotros, la gente no aprecia lo que hace este club. Para mí es increíble estar de nuevo en las semifinales de la Liga de Campeones, dando pasos para ser mejores y competir contra un equipo establecido en casa y fuera. Estuvimos cerca, no lo suficiente, el Madrid se lo merece. No estuvimos lo suficientemente cerca, pero estuvimos ahí. Todos los equipos que no se han clasificado sabemos lo buenos que son. Desde el primer día tengo que manejar el hecho de que tenemos que estar ahí en la Premier League, la FA Cup, la Champions... Nunca me piden un solo título. Jugamos lo mejor posible, intentamos competir contra todos los equipos".

"Es lo contrario de lo que piensa la gente. La gente dice que si este grupo de jugadores o Guardiola no ganan un título son unos fracasados, yo estoy completamente en desacuerdo. Sabemos lo difícil que es todo. Se puede hacer o decir lo que sea. Pero el club y el sentimiento que tenemos es intentarlo. Aceptamos que todo el mundo estaba triste, estábamos cerca. Los jugadores querían jugar la final, pero para este club competir contra el Real Madrid como lo hicimos es una alegría. Hace una semana lo cerca que estuvimos de hacer uno más, no pudimos hacerlo, vale. Doy la enhorabuena al Liverpool y al Madrid, se lo merecen. La próxima temporada lo intentamos, si no funciona lo volvemos a intentar. En la Carabao Cup queremos llegar más lejos la próxima temporada. Este club es grande. A veces no es posible, a veces haces todo y no lo logras, ¿cuál es el problema? Al día siguiente, intenta hacerlo, los buenos momentos se llevan el mérito, los malos momentos son más tristes de lo normal".

Los jugadores del Real Madrid celebrando el pase a la final de Champions en el Santiago Bernabéu Real Madrid

Lo importante para la Premier

"Determinación, sólo para ver lo bien que jugamos en ambos partidos. El primer partido fue mejor que el segundo. Se trata de competir contra un equipo excepcional.

No hay palabras que ayuden a sentir lo que todos sentimos. Solo tiempo, dormir lo mejor posible y pensar en el próximo objetivo. Mañana nos reuniremos, hablaremos de lo que somos como equipo, de lo que hemos hecho para llegar a las semifinales de la Champions, de lo buenos que hemos sido en estos dos partidos y en toda la temporada. Desde que soy entrenador, estos son los momentos en los que estoy más orgulloso de estar aquí. No pienso en el título, sino en el Newcastle, en el equipo y en Eddie Howe. Después, esto es lo que está en mi mente. No hay que pensar por si acaso, logramos lo que es".

La receta para seguir

"Nos recuperamos, somos mejores que ayer y mañana será mejor que hoy. Así es el fútbol. Tenemos dos semanas de grandes retos, especialmente esta semana en la que tenemos la temporada en nuestras manos".

