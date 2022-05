Guardiola se rinde al Real Madrid: "Cuando mejor estábamos han remontado, no habíamos vivido esto"

El Manchester City tuvo en su mano el pase a una nueva final de Champions, hito que alcanzaron el pasado curso y en la que cayeron ante el Chelsea de Thomas Tuchel. Este año no se llevarán el mismo golpe ya que no han conseguido pasar de unas semifinales donde han caído contra el Real Madrid víctima de otra noche mágica en el Santiago Bernabéu.

Los citizen llegaron a Madrid con la ventaja del 4-3 de la ida, lo que les permitía afrontar el partido con una sensación de superioridad total sobre los blancos. Además, después de aguantar durante todo el encuentro con una situación bastante favorable, consiguieron ponerse por delante en el marcador gracias al gol de Riyad Mahrez. Ese tanto, cuando restaban menos de 15 minutos de juego, les daba prácticamente el billete para la final.

Sin embargo, los jugadores del Manchester City se vieron envueltos en la locura del Santiago Bernabéu y terminaron siendo arrollados por el equipo de Carlo Ancelotti en un descuento mágico. Después, en la prórroga llegó el tercero y definitivo para desgracia de un Pep Guardiola que no se lo podía creer. El técnico catalán compareció en rueda de prensa para analizar el que ha sido uno de los partidos más complicados de su carrera.

Pep Guardiola siguiendo el Real Madrid - Manchester City desde la banda del Santiago Bernabéu Reuters

La derrota más dura

"Los jugadores del Madrid lo habían vivido, nosotros no habíamos vivido esto. He tenido derrotas muy duras en Barcelona con el Chelsea... Estábamos tan cerca... En esta competición es normal. En la segunda mitad jugamos mejor. Nos encontramos con el buen juego. Desafortunadamente, no hemos conseguido nuestro objetivo".

Cómo recuperarse del golpe

"Tenemos tiempo ahora, estos días antes del fin de semana. Estuvimos realmente cerca, pero esto pasa en la historia de los deportes. Hemos estado dominados por muchos problemas creados por ellos".

El mérito del Madrid

"Los jugadores del Madrid lo habían vivido, nosotros no habíamos vivido esto. Estuvimos brillantes en toda la eliminatoria, pero esto va de quién hace más goles".

Cómo vivió la remontada

"Estábamos sufriendo un acoso del Madrid. Sabíamos que lo habían hecho en su historia y nos lo han hecho. Cuando mejor estábamos, nos han remontado".

Un partido de cambios

"En la primera parte no hemos tenido juego y cuando mejor lo teníamos... Teníamos el 2-0. No había ni que perder el tiempo, lo teníamos controlado. Han metido mucha gente arriba y han encontrado los goles".

Pep Guardiola protesta al árbitro Daniele Orsato Reuters

No se vio en la final

"No, por experiencia en este campo no, pero los teníamos muy cerca. Tenían que hacer dos goles, pero son capaces de hacerlo, su historia lo dice. Felicitarles a ellos y al Liverpool".

Los fallos del City

"Es un golpe duro, es normal. Pero nos ha faltado juego en la primera, no hemos tenido continuidad. Cuando mejor estábamos...".

Merecer más en la eliminatoria

"No sé si merecíamos más. Es lo que hay".

El futuro y la Champions

"No sé. Estoy muy feliz aquí. Hemos hecho grandes cosas, nos ha faltado al final. Estamos aún aquí, ya veremos en el futuro".

