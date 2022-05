Carlo Ancelotti: "Nadie pensaba que el Real Madrid jugaría otra final este año y estamos ahí"

El Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Los blancos vencieron al Manchester City en otra noche épica. Una victoria por 3-1 en la prórroga que vale el pase a la final de la Champions tras una remontada histórica. Una gesta más en la andadura titánica del conjunto de Carlo Ancelotti por la competición que más domina.

El técnico italiano terminó emocionado un día más. Después de haber tenido que reprimir sus sentimientos hasta romper a llorar al ganar La Liga ante el RCD Espanyol, 'Carletto' ha vuelto a tener las emociones a flor de piel en una noche en el Santiago Bernabéu que ha sido de las más especiales de su carrera.

El entrenador del conjunto blanco compareció en rueda de prensa para analizar ante los medios de comunicación cómo fue el partido contra el Manchester City y cómo se gestó esa heroica remontada. Desde el vídeo motivacional que les puso a los jugadores antes de arrancar, el recibimiento de la afición y esos segundos mágicos que cambiaron el rumbo de una noche histórica.

Explicar lo inexplicable

"La grandeza de este club es así. Es un club que no te permite bajar los brazos. Cuando parece que todo ha terminado te da la fuerza de seguir, de luchar y de creer. Hemos terminado haciendo un buen partido contra un rival muy fuerte. Cuando parecía que todo se acababa, hemos sacado la última energía. Cuando igualas un partido en los últimos minutos, tiene una ventaja psicológica muy importante. Ya me pasó en el Milan cuando el Liverpool me igualó la final de la Champions".

Falta de precisión

"La primera parte la hicimos bien. Nos faltó un poco de acierto entre líneas y hemos forzado demasiado el jugar en largo. Eso provocó que Benzema no entrara tanto en juego".

El camino del Real Madrid

"Hemos jugado unos octavos muy duros, unos cuartos muy duros y unas semifinales muy duras contra tres candidatos a ganar el título. Llegar a esta final es un éxito. Pero estamos muy cerca de ganarla".

El vídeo motivacional

"El vídeo era de todas las remontadas que hemos hecho este curso que han sido ocho. Pero al terminar, decía que faltaba más. Y al final lo hemos hecho".

Fumarse otro puro

"Yo no fumo puros, solo fue para la foto con mis amigos porque estos jugadores son mis amigos".

No hay explicación posible

"Creo que explicarlo no es simple. Cuando el partido pensaba que el partido estaba acabado ha sido suficiente un pequeño detalle de Rodrygo para volver a sacar toda nuestra energía. Para ganar este tipo de partidos también hay que tener suerte. El rival ha estado muy fuerte en un partido competido. El equipo no ha bajado los brazos incluso después del gol encajado. Hemos tenido esa suerte, esa energía para seguir. Todos los que han jugado lo han dado todo. Hemos intentado presionar arriba, pero ellos no han jugado como han solido jugar".

Es un fenómeno paranormal

"Ha pasado algo raro, es verdad, ha sido una noche fantástica. Hemos jugado contra equipos que iban para ganar la Champions como PSG, Chelsea y ahora Manchester City. Gran parte del mérito es de estos jugadores, pero también de la afición. Nos han empujado tanto dentro como fuera del estadio en los últimos días. También es el peso de esta camiseta y el orgullo, que se junta y nos hace partícipes de algo así".

Salah prefiere al Liverpool

"La sensación que tengo es que soy muy feliz de estar en otra final. Será contra el Liverpool, un gran equipo. Me he encontrado con ellos en muchas ocasiones. Incluso he vivido allí dos años y sigo siendo del Everton".

La fe del Real Madrid

"Los jugadores nunca bajan los brazos, pero aquí es algo especial. Hablar de esto no sirve, es inexplicable. Te deja un poco lejos de poder agradecer de todo lo bien que lo han hecho estos jugadores durante este año. El ambiente es grande, pero luego tienes que meter la calidad que tenemos. Sale Rodrygo y mete dos, sale Vallejo y en cinco minutos y gana sus duelos, Ceballos y Asensio se sacrifican... nadie pensaba que el Real Madrid jugaría otra final y estamos ahí".

El Madrid tiene futuro

"Yo creo que sí. Pero por 70 minutos, Casemiro, Kroos y Modric también han hecho un muy buen partido. Es parte de un plan. Ellos han presionado arriba y han desgastado. Después les he cambiado y el resto ha hecho su trabajo. Creo que el futuro del club sí está asegurado".

Gestiona la eliminatoria

"El aspecto más importante es lo psicológico. Cuando les igualas la eliminatoria, ellos han tenido un bajón porque se les escapaba la final. Después del segundo incluso hemos buscado más porque notábamos esa energía. A nivel psicológico ahí teníamos ventaja".

Opinión sobre Jürgen Klopp

"Es un gran entrenador. Le conozco bien porque nos hemos enfrentado en varias veces. Me gustan sus equipos y también su cuerpo técnico. Creo que será una gran final, un partido muy igualado y una fiesta para el fútbol".

