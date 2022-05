Courtois: "Eliminamos a equipos que han gastado mucho dinero para tratar de ganar una Champions"

Thibaut Courtois fue colosal. El guardameta del Real Madrid mantuvo con vida a los blancos incluso encajando un tanto de Riyad Mahrez. El belga hizo una parada milagrosa con el pie a Jack Grealish que permitió a los de Carlo Ancelotti remontar pocos minutos después. Tras el partido, el meta belga habló en los micrófonos de Movistar+ donde trató de dar una explicación a lo inexplicable. Además, dejó una pulla sobre el gasto del Manchester City.

El partido

"¿Explicarlo? En una palabra, Real Madrid. Justo antes he hecho una palabra clave, Mendy saca una en la línea, hemos metido el 1-1 y con el 2-1 ellos estaban muertos".

¿Creían en el 89?

"La verdad que no porque de cara a gol no estábamos bien, fallamos últimos pases. A veces no sale, pero ese gol, ese momento, la afición... y también ellos saben. No vamos a decir cagados, pero sabían que todo podía pasar"

"Cuando el Madrid va a una final es para ganarla". Courtois. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/bawAUDUpYe — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 4, 2022

Camino complicado

"Hemos eliminado a equipos muy grandes, que han gastado mucho dinero para intentar ganar una Champions y el camino que hemos cogido, PSG, Chelsea y hoy es más impresionante porque era en los minutos finales"

La final

"Creo que cuando llegas a una final cada uno tiene las ganas, si ganas cuatro pero ganas cinco eres más leyenda. Si el Madrid va a la final es para ganarla".

