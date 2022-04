Benzema pone al fútbol de acuerdo y acaba con años de maltrato: es el gran favorito al Balón de Oro

No hay otro candidato más que él. Karim Benzema va camino de cumplir a los 34 años uno de sus mayores objetivos: ganar el Balón de Oro. Dejó de ser un sueño en el momento en el que vio que estaba cerca. No fue en 2021, pero todo apunta a que será en 2022.

En la comunidad del fútbol parece haber consonancia en torno a quién debería ganar el ganador a mejor futbolista del año. Algunos lo llevan pidiendo años, como Ronaldo Nazario, otros (véase Özil y Rio Ferdinand) insistían tras volver a destacar este martes contra el Machester City. Hasta L'Équipe se rendía al '9' del Real Madrid hace poco.

En la carrera por el Balón de Oro 2022 se han ido cayendo candidatos. Kylian Mbappé cayó demasiado pronto en la Champions y no ha podido demostrar más, Robert Lewandowski no ha sido tan decisivo y Mohammed Salah y Kevin de Bruyne, ambos en también en semis, no alcanzan sus números. France Football puede ir preparando la placa con el nombre del delantero francés.

Nuevas reglas

Razones sobran para colocar a Benzema como claro favorito. También le favorece el cambio de parámetros en la entrega del Balón de Oro: se medirá del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, solo votarán los representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA y el criterio principal será el desempeño individual y el carácter resolutivo e impactante de cada aspirante.

Benzema es el rey de esta temporada. Lleva 41 goles en 41 partidos, registros que en el Real Madrid no se veían desde la salida de Cristiano Ronaldo, sumando 13 asistencias. Ha sido el jugador clave en una Liga a un punto de pertenecer al Madrid (es el Pichichi con 25 goles) y ha aparecido en los momentos importantes de la Champions (9 goles en cinco partidos de eliminatorias; 14 en total).

Karim Benzema celebra su gol de penalti al Manchester City Reuters

La final de la Champions League será la que marque el final de la temporada en Europa. Se celebrará el 28 de mayo en París, por lo que queda un mes justo. Difícil imaginarse que otro jugador adelante a Karim en tan poco tiempo, por mucho que los jugadores de Liverpool y Manchester City también aspiren al doblete Premier + Champions.

Nunca ha subido al podio

Benzema ya se puede imaginar recogiendo el Balón de Oro entre agosto y septiembre, sin haber todavía fecha oficial. No solo sería su primero, sino que también sería su primera vez en el podio. Por sorprendente que pueda parecer, el jugador nacido en Lyon nunca ha estado entre los tres primeros de la lista.

La vez que más cerca estuvo fue el año pasado, quedando cuarto. Fue una de las ediciones más extrañas del Balón de Oro por ver a Benzema tan atrás y por resultar Leo Messi el ganador solo con su triunfo en la Copa América. Las críticas hicieron que France Football removiera sus criterios casi de arriba a abajo.

Benzema quedó por detrás de Messi, Lewandowski y Jorginho, pero ni mucho menos fue la primera vez que se sintió maltratado por el Balón de Oro. El episodio más sonado lo tuvo en 2017, cuando su nombre cayó hasta el puesto 25 con jugadores como Buffon o Dybala por delante. Fue de las pocas veces que se vio dolido a Karim, que estalló en público: "Después de las tres primeras plazas para el Balón de Oro, ¿se hace un sorteo para el resto de la clasificación?", escribió en sus redes.

Pero aquellos tiempos han pasado a la historia y el fútbol le da la razón a Benzema. Primero se ganó volver a la selección de Francia y ahora va camino de llevarse el Balón de Oro. Karim dijo algún día aquello: "Yo juego para la gente que sabe de fútbol". Este año se verá si el fútbol acabó sabiendo.

