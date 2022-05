La sorpresa de Thierry Henry por la renovación de PSG: "Debió pasar algo, le llamaron..."

En Francia sorprendió tanto como en España la renovación de Kylian Mbappé por el PSG. Durante toda la temporada se dio por hecho su fichaje por el Real Madrid, que finalmente no se producirá. Ni siquiera gente cercana al jugador apostaba por su continuidad en París, como era el caso de la leyenda Thierry Henry.

Henry se ha pronunciado sobre lo ocurrido con el delantero francés en la última semana. Admite sentirse sorprendido por el giro final de los acontecimientos, pero celebra que Mbappé haya elegido quedarse y haya renovado su contrato con el PSG por las próximas tres temporadas (hasta 2025).

"Es enorme para el fútbol francés. Pensé que se iba a ir. Creo que cambió de opinión. No sé exactamente qué lo hizo cambiar de opinión [...] Debe haber habido algo profundo en las discusiones. Vi que algunas personas lo estaban llamando. Aparentemente, cuando el presidente (Macron) lo llamó para que se quedara, fue una locura", ha dicho Henry en declaraciones que recoge Goal.

El delantero francés Kylian Mbappé posa con la camiseta del Paris Saint Germain. EFE

Henry sale en defensa de Mbappé ante toda esa corriente de críticas que ha habido contra el delantero. Cree que el dinero no ha sido un factor fundamental en la decisión de Kylian, aunque es cierto que este tendrá el mayor contrato de la historia por renovar.

El ex de Arsenal, Barça o Mónaco ve una motivación personal en la decisión de Mbappé: "Tiene el club, obviamente, en el corazón".

Como francés, Henry celebra la renovación de Mbappé por lo que puede aportar al crecimiento del fútbol en el país y para beneficio del propio PSG: "Si pierdes a un tipo como Kylian, sería un poco difícil para el PSG ganar uno. Pero por suerte se quedó [...] El fútbol francés, el nivel de la selección nacional está en su punto más alto, pero es vital para el PSG, para París y para el fútbol francés que Kylian se quede", comenta.

La decisión

Mbappé aseguró el lunes que su elección ha sido quedarse en su país, para estar "en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG", y que "siempre" ha "hablado de fútbol y de títulos", pero "nunca de dinero".

"Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo", dijo.

