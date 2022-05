Michael Owen: "Creo que el Liverpool es demasiado bueno para el Real Madrid, podrían arrasarlos"

Quedan pocos días para que el balón ruede en París. Se acerca la gran final de la Champions y la tensión crece por momentos. Real Madrid y Liverpool se preparan para el que promete ser el gran partido de la temporada. En juego está el título más codiciado, la histórica Copa de Europa.

Un jugador que sabe muy bien cómo se respira dentro de esos vestuarios es Michael Owen. El delantero inglés pasó una temporada por el Real Madrid y construyó casi todo su legado en el Liverpool. El que fuera gran estrella del combinado nacional británico se ha mojado y ha hablado claro sobre sus impresiones antes del importante duelo.

A pesar de que era de esperar que rompiera una lanza en favor de los de Anfield, ha sorprendido mucho lo duro que ha sido con el Real Madrid en el pronóstico que ha lanzado para esa final de Champions. Owen tiene claro lo que va a suceder y apuesta porque el Liverpool va a pasar por encima de los blancos, a pesar de que estos vienen de hacer un camino espectacular eliminando a PSG, Chelsea y Manchester City.

Los jugadores del Real Madrid celebrando el pase a la final de Champions en el Santiago Bernabéu Real Madrid

Owen ha concedido una entrevista al medio Daily Mail y ha lanzado su particular porra de la final de París. Sus palabras sorprenden, pero no se puede decir que el exdelantero no se moja: "Creo que el Liverpool es mejor que el Madrid y podrían arrasarlos. 3-1 o 3-0 es mi pronóstico. Creo que podrían ganarles de forma razonablemente convincente, porque son un equipo excepcional en este momento y son demasiado buenos para el Madrid".

Owen valora al Real Madrid

Para Michael Owen, histórico delantero que llegó a ganar un Balón de Oro, cree que el Real Madrid no va a ser rival para este Liverpool de Jürgen Klopp que viene de perder la Premier League contra el Manchester City. Aún así, el exfutbolista sí reconoce que el camino de los blancos para llegar a la final ha sido formidable: "El Madrid lo ha hecho fenomenalmente bien para llegar a la final".

"Estoy seguro de que creen que su nombre está en el título, después de haber superado la fase de grupos, al Chelsea de forma increíble... Lo del Manchester City, al vencerlo, también fue alucinante. Pero creo que el Liverpool tiene mucha experiencia y es muy bueno. No querrán entrar en el juego con ellos, porque creo que el Madrid es el mejor equipo cuando se trata de saber cómo ganar partidos cerrados".

Preguntado sobre a quién apoyará en la esperada final de París que se disputará en el Stade de France, Owen no se esconde. A pesar de haber estado una temporada en el Real Madrid y de guardar cierto cariño al club, recuerda que pasó casi toda su carrera en Anfield y que fue allí donde se convirtió en uno de los mejores del mundo: "Todo el mundo sabe que he pasado la mitad de mi vida en el Liverpool. No me malinterpreten, en Madrid tuve un gran año, conocí a gente estupenda y viví una experiencia maravillosa".

