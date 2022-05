Klopp se rinde al Real Madrid antes de la final: "Si analizamos sus últimos minutos son imbatibles"

El Liverpool, al igual que el Real Madrid, ha celebrado también su UEFA Open Media Day. Allí ha hablado el técnico del equipo red para analizar su enfrentamiento contra el conjunto blanco y en el que estará en juego el título más codiciado de la temporada, la Champions League.

El técnico alemán ha hablado sobre cómo llega su equipo a pesar de las dudas que tienen como Fabinho o Thiago, ambos tocados físicamente, pero también de su rival. Klopp asume que el Real Madrid es el gran favorito después de la gran competición que ha realizado y alaba también la labor que ha llevado a cabo este curso su homólogo en el banquillo madridista, Carlo Ancelotti.

El conjunto madridista llega a la final de París tras doblegar al PSG, el Chelsea y el Manchester City. Todos equipos aspirantes a ganar la competición como podría serlo el Liverpool. Eso es algo que tanto Klopp como sus jugadores saben y que están intentando que no pese dentro del vestuario.

Jurgen Klopp en rueda de prensa Reuters

Las remontas del Madrid

"Si analizamos los últimos diez minutos de cada partido, claro, son imbatibles. Si el Real Madrid que jugó ante el City desde el 88' fuera nuestro rival, entonces sería casi imposible. Pero por suerte hay otros 88 minutos. Es un equipo lleno de experiencia. Saben exactamente cómo afrontar estos partidos y sobre todo finales. Es un equipo que en todas las situaciones saben cómo comportarse".

"Siempre tienen confianza, vaya como vaya el partido. Luego tienen velocidad por bandas, la flexibilidad de Benzema... Es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no sólo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia. Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer. Nosotros ganamos todos los partidos en el grupo de la muerte. Yo me centro en nosotros, con todo el respeto".

La recuperación de Thiago

"El domingo parecía mal, pero la evolución está siendo sorprendentemente buena. Tenemos que ver, pero hay opciones".

Revancha de Kiev

"Muchas cosas pasaron aquella noche. La lesión de Salah, la manera de encajar los goles... No creo en venganzas, no sé si una venganza es una buena idea, lo entiendo, pero no me gusta. Es un partido al más alto nivel y si ganamos habremos escrito una gran historia, pero no pienso en 2018 porque eso ya pasó".

La experiencia del Madrid

"Sólo puede haber un ganador, pero el camino también es importante. Yo he perdido finales y son parte de mi historia, pero el camino es importante y a veces necesitas suerte también. Ellos tienen a jugadores como Kroos, Modric, Casemiro que... ¿Cuántas veces han ganado?".

Enfrentarse a Ancelotti

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero es una de las mejores personas que puedes conocer en la vida. Gran compañero, buen tío... Mi respeto hacia él no puede ser mayor. Donde va gana siempre. El respeto es máximo".

Jürgen Klopp durante un entrenamiento del Liverpool Reuters

La temporada del Liverpool

"La temporada es fantástica aunque no ganemos la Champions. Es muy especial jugar esta final, la tercera en cinco años. El Madrid ha llegado a cinco en ochos años. Así que ellos están acostumbrados y va a ser un gran partido. Son dos equipos muy fuertes históricamente en esta competición. Sé lo difícil que va a ser y eso lo hace más especial".

Desilusión tras la Premier League

"El domingo fue duro, porque lo tuvimos cerca, pero es verdad que era una situación que podía pasar. Después del partido fue duro, pero esta mañana ya estamos de buen humor, nadie está dolido por lo del domingo ya. Vamos a jugar una final de la Champions contra un rival muy fuerte".

